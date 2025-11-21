독감환자 4주째 늘어 전년 동기 대비 14배

▲ 독감 예방 주사

인플루엔자 환자가 학령기 청소년을 중심으로 최근 4주 내내 증가해 지난해 같은 기간보다 14배 수준에 이르렀습니다.21일 질병관리청에 따르면 11월 9∼15일, 올해 46주차 의원급 표본감시 의료기관 300곳을 찾은 외래환자 1천 명당 독감 증상을 보인 의심 환자는 66.3명으로, 직전 주 50.7명보다 30.8% 증가했습니다.1천 명당 의심 환자는 42주 차 7.9명에서 매주 늘고 있습니다.올해 46주째의 의심 환자는 1년 전 같은 기간 4.6명의 14.4배에 달합니다.연령별로 나눴을 때 1천 명당 의심 환자는 7∼12세 170.4명과 13∼18세 112.6명 등 소아 청소년에 집중됐습니다.의원급 의료기관에서의 인플루엔자 바이러스 검출률은 44주에 19.0%에서 46주에 36.9%까지 늘었습니다.지난해 이맘때 검출률 3.6%의 10배 수준입니다.병원급 의료기관에서도 인플루엔자 입원 환자 수는 46주에 490명으로, 역시 4주간 증가세를 이어오고 있습니다.반면 병원급 의료기관의 코로나19 입원환자는 44주 201명에서 45주 153명, 46주 145명으로 감소했습니다.다만 작년 46주째 병원급 의료기관 입원환자 67명과 비교하면 2배 이상 늘었습니다.질병청은 본격적인 겨울이 오기 전에 독감과 코로나19 백신을 예방 접종할 것을 권고했습니다.