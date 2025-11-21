트럼프 새 평화안 내놓자…푸틴은 군복 입고 지휘소 방문

▲ 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 군복을 입고 러시아군 지휘소를 방문했다.

러시아군이 우크라이나 동부 하르키우주의 주요 도시 쿠피안스크를 장악했다고 밝혔습니다.타스, 리아노보스티 통신에 따르면 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 러시아군 서부군의 지휘소 중 한 곳을 현지 시간 20일 군복을 입고 직접 방문해 군 간부들과 회의하고 보고를 받았습니다.발레리 게라시모프 러시아군 총참모장은 푸틴 대통령에게 "서부군 부대들이 쿠피안스크시를 해방했고, 오스콜(오스킬)강 좌안에 포위된 우크라이나군 부대들을 계속 파괴하고 있다"고 말했습니다.서부군 사령관 세르게이 쿠조블레프도 "러시아군이 쿠피안스크시 해방을 완료했다"며 이 도시가 우크라이나군의 방어에 중요한 역할을 해왔다고 설명했습니다.드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 푸틴 대통령이 이날 서부군 지휘소를 방문해 콘스티안티니우카, 크라마토르스크, 쿠피안스크 상황을 보고받았다고 밝혔지만, 해당 지휘소가 러시아와 우크라이나 중 어느 영토에 있는지는 언급하지 않았습니다.쿠피안스크는 2022년 2월 러시아의 우크라이나 '특별군사작전' 개시 직후 러시아군에 점령당했다가 그해 9월 우크라이나군에 수복된 도십니다.최근 수 개월간 러시아는 쿠피안스크에 대한 공세를 강화해왔습니다.게라시모프 총참모장은 러시아군이 우크라이나 도네츠크주의 요충지인 포크로우스크의 70%, 하르키우주의 보우찬스크의 80% 이상을 통제하고 있다고 밝혔습니다.또 러시아군이 드니프로페트로우스크와 자포리자에 있는 마을 각각 6곳, 7곳 등 총 13곳을 장악했으며, 계획에 따라 도네츠크, 루한스크, 자포리자, 헤르손주를 해방하기 위한 임무를 계속 수행할 것이라고 말했습니다.푸틴 대통령은 "우리 자체의 과제와 목표들이 있다. 가장 중요한 것은 특별군사작전의 목표를 무조건 달성하는 것"이라고 강조했습니다.러시아는 푸틴 대통령이 우크라이나 전선에서 성과를 내고 있다고 보고를 받았다는 사실을 우크라이나가 미국의 평화안 구상안 초안을 전달받았다고 공식 발표한 이후 공개했습니다.이 초안에는 우크라이나가 돈바스 전체를 러시아에 양보하는 등 러시아에 유리한 조항들이 포함된 것으로 알려졌습니다.푸틴 대통령은 우크라이나 권력층 부패 스캔들과 관련해서도 처음으로 언급했습니다.그는 "그들은 더는 정치적 지도부가 아니라 2024년 3월부터 러시아와 전쟁을 계속해야 한다는 핑계로 권력을 찬탈하고 개인 풍요를 위해 권력을 유지해 온 조직화된 범죄 집단"이라고 비판했습니다.게라시모프 총참모장은 우크라이나 군사 산업 단지 시설과 에너지 인프라에 대한 대규모 보복 공격이 계속되고 있으며, 점점 더 많은 우크라이나군이 자국군에 살해될 위험에 직면해 항복을 선택하고 있다고 주장했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)