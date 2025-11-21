독감 환자 4주째 늘어 작년 같은 때의 14배…학령기 아이 '주의'

▲ 독감이 유행 중인 11일 성북구 우리아이들병원 진료실이 진료를 받기 위해 기다리는 어린이들로 붐비고 있다.

인플루엔자(독감) 환자가 학령기 청소년을 중심으로 최근 4주 내내 증가해 작년 이맘때의 14배 수준에 이르렀습니다.오늘(21일) 질병관리청에 따르면 올해 46주 차(11월 9∼15일) 의원급 표본감시 의료기관 300곳을 찾은 외래환자 1천 명당 독감 증상을 보인 의심 환자는 66.3명으로, 직전 주(50.7명)보다 30.8% 증가했습니다.1천 명당 의심 환자는 42주 차 7.9명에서 매주 늘고 있습니다.올해 46주째의 의심 환자는 1년 전 같은 기간(4.6명)의 14.4배에 달합니다.연령별로 나눴을 때 1천 명당 의심 환자는 7∼12세(170.4명)와 13∼18세(112.6명) 등 학령기 청소년에 집중됐습니다.의원급 의료기관에서의 인플루엔자 바이러스 검출률은 44주에 19.0%에서 46주에 36.9%까지 늘었습니다.작년 이맘때 검출률(3.6%)의 10배 수준입니다.병원급 의료기관에서도 인플루엔자 입원 환자 수는 46주에 490명으로, 역시 4주간 증가세를 이어오고 있습니다.반면 병원급 의료기관의 코로나19 입원환자는 44주 201명에서 45주 153명, 46주 145명으로 감소했습니다.다만 작년 46주째 병원급 의료기관 입원환자(67명)와 비교하면 2배 이상 늘었습니다.질병청은 본격적인 겨울이 오기 전에 독감과 코로나19 백신을 예방 접종할 것을 권고했습니다.질병청은 어르신과 어린이, 임신부를 대상으로 지난 9월 22일부터 국가예방접종을 시행하고 있습니다.현재 주로 유행 중인 인플루엔자 바이러스는 A형(H3N2)으로 일부 변이가 확인되고 있지만, 현재 접종 중인 백신은 여전히 효과가 있다고 질병청은 설명했습니다.(사진=연합뉴스)