강원 인제 산불 진화율 60%…강풍에 주민 대피령

<앵커>

어제(20일) 오후 강원 인제군에서 난 산불이 12시간 넘게 꺼지지 않고 있습니다. 다친 사람은 없었지만 날이 건조하고 바람이 많이 불어서 다시 불이 커지지 않도록 진화에 총력을 다하고 있습니다.

오늘 첫 소식 G1방송 모재성 기자입니다.

<기자>

산 중턱에 붉은 화선이 생겼고, 곳곳에서 희뿌연 연기가 올라옵니다.

어제 오후 5시 23분쯤 인제군 기린면의 한 야산에서 불이 났습니다.

불이 확산하면서 산림 당국은 어젯밤 10시 산불 대응 1단계를 발령했습니다.

산림과 소방당국은 인력 330여 명과 장비 60여 대를 투입해 화선 2.74km 가운데 1.65km를 진화했습니다.

진화율은 60% 정도로, 산불영향 구역은 20ha로 추정됩니다.

[이상익/북부지방산림청장 : 주변 산림 지역의 위험성을 분석한 결과 주변의 민가라든가 군부대 등으로 산불 피해가 확산될 우려는 아주 매우 적습니다.]

산 아래 컨테이너 근처에서 시작된 불이 산으로 확산한 것으로 보입니다.

불이 난 지역은 건조주의보와 강풍주의보가 내려져 있습니다.

인명 피해는 없었지만 인제군은 확산에 대비해 현장 인근 주민에게 대피 권고 문자를 발송했습니다.

[최상기/인제군수 : 5시 45분경에 대피 안내 문자를 발송했고요. 여덟 가구 열두 분이 마을회관에 지금 대피하셔서 계십니다.]

김민석 국무총리도 주민의 안전한 대피를 주문했고, 조기 진화에 최선을 다해 달라고 당부했습니다.

산림당국은 날이 밝는 대로 진화 헬기 20여 대를 투입해 진화에 나설 계획입니다.

(영상취재 : 서진형 G1방송, 화면제공 : 산림청)

G1뉴스 모재성
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
