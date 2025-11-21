1. 인제 산불에 주민 대피…진화율 60%



어제(20일) 오후 강원 인제군의 한 야산에서 불이 나 소방 당국이 밤새 진화 작업을 벌였습니다. 인명 피해는 없었고 현재 진화율은 60% 수준입니다.



2. 휴대전화 보다 좌초…조타실 비운 선장



전남 신안 앞바다에서 좌초된 여객선을 몬 일등항해사가 휴대전화를 보느라 항로를 바꾸지 못했던 것으로 드러났습니다. 사고 당시 선장은 조타실을 비운 상태였고, 관제센터도 항로이탈을 사전에 경고하지 않은 것으로 확인됐습니다.



3. 한·이집트 정상회담…"SHINE 이니셔티브 제안"



중동과 아프리카 국가들을 순방 중인 이재명 대통령이 이집트 대통령과 정상회담을 하고 경제와 방산 등의 분야에 대한 협력을 확대하기로 했습니다. 안정과 조화 등을 강조한 '샤인 이니셔티브'라는 중동 정책 비전도 제시했습니다.



4. '패스트트랙 충돌' 전원 벌금형…의원직은 유지



2019년 '패스트트랙 충돌' 사건으로 기소된 국민의힘 전·현직 의원들이 6년 7개월 만에 1심에서 유죄가 인정돼 벌금형을 선고받았습니다. 다만, 형량이 의원직 상실형에 못 미쳐 형이 확정되더라도 의원직은 유지합니다.