[친절한 경제] 승무원보다 적은 승객…"눕코노미" 텅텅

<앵커>



금요일 친절한 경제 한지연 기자 나와있습니다. 한 기자, 요새 괌 가는 비행기는 승객이 승무원보다 더 적은 경우도 있다면서요.



<기자>



네. 부산에서 괌 가는 항공편 승객이 많이 줄었는데요. 탑승률이 최근 10~20% 수준까지 내려왔습니다.



지난 7일 괌에서 부산으로 들어온 대한항공 항공편에는 180석 중에서 승객이 단 3명뿐이었습니다.



보통 이 정도 크기의 여객기는 기장·부기장, 객실 승무원까지 최소 6명 이상의 직원이 필요한데요.



이날은 승객보다 직원 수가 더 많았던 겁니다.



앞선, 1일에도 같은 노선의 항공편에서 승객은 4명에 그쳤고, 다음 날에는 왕복 항공편 전체 승객을 다 합쳐도 19명에 그쳤습니다.



대한항공뿐 아니라 에어부산과 진에어도 상황은 비슷합니다.



평균 탑승률이 10에서 20% 수준으로 떨어지면서 업계에서는 이 노선을 일명 '눕코노미', 그러니까 옆좌석이 모두 비어 누워갈 수 있는 이코노미 좌석이라고 할 정도로 좌석이 대부분 텅 비어 있는 상황입니다.



괌은 과거 가족 단위 여행객들이 많이 찾던 휴양지였지만, 최근에는 환율 부담이 커진 데다 비슷한 시간으로 갈 수 있는 베트남 푸꾸옥, 필리핀 보홀 등 대체 여행지가 빠르게 인기를 얻게 되면서, 괌 여행 수요가 크게 줄어든 상태입니다.



김해공항 전체 국제선 수요는 개항 이후 처음으로 연간 1천만 명 돌파를 눈앞에 두고 있는데요.



유독 부산~괌 노선만 수요가 바닥을 치는 흐름입니다.



<앵커>



네. 한기자 말대로 승무원이 더 많은 경우를 이야기했던 건데, 잘 대답을 해줬네요. 그럼 왜 이런 노선은 정리를 못하는 겁니까?



<기자>



네, 공정거래위원회 규제로 일부 국제선 공급이 2019년 수준으로 유지해야 하기 때문입니다.



공정위는 대한항공과 아시아나항공의 기업결합을 조건부 승인하면서, 대한항공, 아시아나, 진에어·에어부산, 에어서울 등 5개 항공사에 대해 일부 국제선 공급석을 2019년 대비 90% 이상 유지하도록 10년간 의무화했기 때문입니다.



이 공급 의무가 걸려 있는 노선은 괌과 세부, 베이징, 다낭, 칭다오 등, 부산을 출발하는 주요 국제선들인데요.



공정위 제재를 받는 항공사들은 코로나 19 이전 대비 수요가 크게 줄어든 괌, 세부 등 비인기 노선도 증편하거나 재운항하는 상황에 놓였습니다.



항공업계는 이런 노선 운영 제약이 지방공항 노선 활성화에 큰 악재로 작용하고 있다고 우려하는데요, 특히 김해공항에 영향을 크게 미칩니다.



김해공항은 대한항공, 에어부산, 진에어의 비중이 압도적으로 높은 데다 슬롯, 그러니까 항공기 이착륙 시간을 배분한 시간표도 이미 포화 상태라 신규 노선을 들여오기가 쉽지 않은데요.



이런 상황에서 탑승률 10%대의 비인기 노선을 의무적으로 유지해야 하면서 유망 신규 노선 확보까지 제약받게 됐다는 지적입니다.



<앵커>

네. 마지막으로 경력단절여성 통계가 나왔다면서요?



<기자>



네. 18세 미만 자녀와 함께 사는 기혼여성 중에 경력단절을 겪은 여성 비율은 21.3%로, 88만 5천 명으로 집계됐는데요.



작년보다 1.4% 포인트까지 내려가면서, 2014년 관련 통계 이후 최저를 기록했습니다.



경력단절 사유를 보면 육아가 가장 큰 비중을 차지합니다.



전체의 44.3%인 49만 명이 육아 때문에 일을 그만둔 것으로 조사됐고, 결혼, 임신·출산 같은 이유가 그 뒤를 이었습니다.



반대로 고용률은 꾸준히 상승했습니다.



전체 기혼여성 고용률은 67.3%로 작년보다 1.3% 포인트 상승했고요, 미성년 자녀가 있는 기혼여성 고용률은 64.3%로 지난해보다 1.9% 포인트 높았는데요, 둘 다 역대 최고치를 기록했습니다.



특히 13~17세 자녀와 함께 사는 여성 고용률은 70.4%로 처음으로 70%를 넘어섰습니다.



자녀가 어릴수록, 또 자녀 수가 많을수록 경력단절 비율은 여전히 높은 편이지만, 예전처럼 격차가 크게 벌어지지는 않았습니다.



최근 여성 경제활동 참여가 늘고, 정부의 육아·출산 정책의 확대, 일·가정 양립에 대한 사회적 인식 변화가 동시에 영향을 준 결과라는 설명입니다.