이 대통령 "중동 상생 비전 'SHINE 이니셔티브' 제안"

▲ 이재명 대통령이 20일(현지시간) 이집트 카이로 대통령궁에서 열린 한-이집트 공동언론발표에서 발언하고 있다.

이집트를 공식 방문 중인 이재명 대통령은 현지시간 20일 "중동과 대한민국이 함께할 비전으로 '샤인(SHINE) 이니셔티브'를 제안한다"고 밝혔습니다.이 대통령은 이날 카이로대학에서 가진 연설에서 "이를 토대로 중동과 한반도가 상생하는 미래를 열어갈 것"이라고 강조했습니다.이 대통령은 우선 'SHINE' 조어의 뜻에 대해 "S는 안정(Stability), H는 조화(Harmony), I는 혁신(Innovation), N은 네트워크(Network), E는 교육(Education)을 뜻한다"고 소개했습니다.이 중 안정(S)과 조화(H)는 한반도와 중동의 평화를 구축하기 위한 원칙이 될 것이라고 설명했습니다.이 대통령은 "이재명 정부는 남북 적대와 대결의 시대를 끝내고 평화 공존과 공동 성장의 새 시대를 열어가고자 한다. 남북 간 교류·협력을 단계적으로 확대하고, 북미 사이를 비롯한 (북한과) 국제사회의 관계 정상화 노력을 지원하며, 단계적이고 실용적인 방식으로 한반도 비핵화를 추진할 것"이라고 말했습니다.그러면서 "압델 파타 알시시 대통령도 이런 구상에 확고한 지지를 보여줬다"고 덧붙였습니다.이 대통령은 또 양국 경제협력 구상의 핵심 키워드로 혁신(I)을 제시했습니다.우선 "(기존에 이뤄져 온) 에너지 건설 분야에서의 협력을 공고히 하고, 인공지능·수소 등 혁신 분야로 협력의 지평을 확대할 것"이라고 말했습니다.특히 "한-이집트 간 포괄적 경제동반자 협정(CEPA) 등 자유무역의 제도적 기반을 강화하는 노력도 멈추지 않겠다"고 약속했습니다.네트워크(N)와 교육(E)을 중심으로 하는 인적교류 확대 방안도 설명했습니다.이 대통령은 "더 많은 이집트 학생이 한국으로 유학 올 수 있도록 제도적 지원을 넓힐 것"이라며 "한국에서도 중동 전문가를 양성할 것"이라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)