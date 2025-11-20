이 대통령, 이집트 대통령과 111분 회담…경제·문화협력 논의

▲ 이재명 대통령과 압델 파타 알시시 이집트 대통령이 20일(현지시간) 이집트 카이로 대통령궁에서 열린 공동언론발표에서 두 손으로 악수하고 있다.

이집트를 공식 방문 중인 이재명 대통령이 현지시간 20일 압델 파타 알시시 대통령과 2시간 가까이 만나 양국 간 협력 방안을 논의했습니다.이집트 측은 정상회담에 앞서 취임 후 첫 아프리카 방문국으로 이집트에 온 이 대통령을 위해 대통령궁 앞 광장에서 오전 11시쯤 공식 환영식을 열었습니다.이 대통령은 이후 오전 11시 11분쯤 알시시 대통령과 단독회담을 시작했습니다.양국 정상은 11시 46분부터 양국 참모들을 대동한 확대 회담을 시작해 오후 1시 2분까지 논의를 이어갔습니다.이날 회담에서는 아랍권 맹주국 중 하나로 꼽히는 이집트와 한국의 경제·문화적 협력을 확대하는 방안이 주로 논의됐을 것으로 보입니다.이 대통령은 이날 이집트 국영신문 '알 아흐람'에 기고한 글에서 "이집트가 야심 차게 추진하는 '비전 2030'의 가장 신뢰할 파트너는 대한민국"이라며 양국의 중동·한반도 평화를 위한 협력도 확대되길 바란다고 썼습니다.(사진=연합뉴스)