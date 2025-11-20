뉴스

이 대통령, 이집트 대통령과 111분 회담…경제·문화협력 논의

박예린 기자
작성 2025.11.20 22:50 조회수
이 대통령, 이집트 대통령과 111분 회담…경제·문화협력 논의
▲ 이재명 대통령과 압델 파타 알시시 이집트 대통령이 20일(현지시간) 이집트 카이로 대통령궁에서 열린 공동언론발표에서 두 손으로 악수하고 있다.

이집트를 공식 방문 중인 이재명 대통령이 현지시간 20일 압델 파타 알시시 대통령과 2시간 가까이 만나 양국 간 협력 방안을 논의했습니다.

이집트 측은 정상회담에 앞서 취임 후 첫 아프리카 방문국으로 이집트에 온 이 대통령을 위해 대통령궁 앞 광장에서 오전 11시쯤 공식 환영식을 열었습니다.

이 대통령은 이후 오전 11시 11분쯤 알시시 대통령과 단독회담을 시작했습니다.

양국 정상은 11시 46분부터 양국 참모들을 대동한 확대 회담을 시작해 오후 1시 2분까지 논의를 이어갔습니다.

이날 회담에서는 아랍권 맹주국 중 하나로 꼽히는 이집트와 한국의 경제·문화적 협력을 확대하는 방안이 주로 논의됐을 것으로 보입니다.

이 대통령은 이날 이집트 국영신문 '알 아흐람'에 기고한 글에서 "이집트가 야심 차게 추진하는 '비전 2030'의 가장 신뢰할 파트너는 대한민국"이라며 양국의 중동·한반도 평화를 위한 협력도 확대되길 바란다고 썼습니다.

(사진=연합뉴스)
