인제 산불 진화 중…민가 확산 우려 적어

박재연 기자
▲ 20일 오후 강원 인제군 기린면 한 야산에서 산불이 발생해 산림·소방 당국 등이 진화 작업 중이다.

오늘(20일) 오후 5시 20분쯤 강원 인제군 기린면 한 야산에서 불이 났습니다.

화재 신고를 접수한 산림·소방 당국은 인력과 장비를 투입해 진화 작업 중입니다.

춘천, 원주, 홍천, 횡성 등 인근 시군과 환동해특수대응단 등에서도 소방력을 지원하고 있습니다.

당국은 산불 확산을 저지하기 위해 산불이 번지는 능선에 방화선을 구축했습니다.

현재까지 인명 피해는 없는 것으로 알려졌습니다.

민가나 인근 군부대로 산불 확산 우려는 적은 것으로 전해졌습니다.

다만 산불 확산에 대비해 안전 안내 문자를 통해 현4리와 북1리 등 인근 마을 주민들에게 사전 대피를 권고했습니다.

날이 어두워 헬기 투입은 불가능한 상황입니다.

당국은 진화 작업을 마치는 대로 화재 원인과 피해 규모를 조사할 방침입니다.

김민석 국무총리는 "지자체는 대피 권고 지역의 주민들이 신속하고 안전하게 대피할 수 있도록 필요한 행정력을 동원하라"고 긴급 지시했습니다.

윤호중 행정안전부 장관도 산불이 확산할 우려가 있다며 산림청, 소방청, 강원도, 인제군 등에 "사용할 수 있는 모든 장비와 인력을 신속히 투입해 산불 조기 진화에 총력을 다하라"고 지시했습니다.

(사진=산림청 제공, 연합뉴스)
