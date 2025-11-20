김 총리, 강원 인제 산불에 "신속·안전 대피 조치" 긴급 지시

▲ 20일 오후 강원 인제군 기린면 한 야산에서 산불이 발생해 산림·소방 당국 등이 진화 작업 중이다.

김민석 국무총리는 오늘(20일) 강원 인제군에서 발생한 산불에 대해 대피 권고 지역의 주민들이 신속하고 안전하게 대피할 수 있도록 지자체가 필요한 행정력을 동원하라고 긴급 지시했습니다.김 총리는 이어 교통 약자와 안전 취약계층에 대한 지원 대책을 마련하고, 대피 주민들에게 정확한 재난 정보와 대피 장소를 안내하라며 "대피 주민들의 불편함을 최소화하도록 대피소와 응급 구호 물품을 충분히 준비하라"고 강조했습니다.김 총리는 산림청에 지자체·소방청·국방부 등과 협력해 필요한 대응 물자를 확보하고 조기 진화에 최선을 다하라고 지시하며, "인접 지역으로의 확산을 차단하기 위한 방화선 구축 및 위험 지역 사전 정비도 병행하라"고 주문했습니다.아울러 장시간 진화 작업이 예상되는 만큼 안전사고가 발생하지 않도록 진화 인력의 안전에도 유의해 달라고 김 총리는 당부했습니다.(사진=산림청 제공, 연합뉴스)