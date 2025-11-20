이지혜, 인중축소 수술 커밍아웃…"이제 성형은 정말 끝" 선언

방송인 이지혜가 '인중 축소 수술'을 받았다고 솔직히 밝히며, "이제 성형은 정말 끝"이라는 결심을 전했다.



이지혜는 20일 공개된 유튜브 채널 '밉지않은 관종언니'에서 제작진에게 "고민 끝에 공개하기로 했다. 사실 제가 인중 축소 수술을 받았다"면서 "인중이 길다는 게 오랜 콤플렉스였다. 나이가 들며 더 길어지고, 실리프팅을 했을 때도 '인중 수술을 권한다'는 말을 계속 들으면서 결국 용기를 냈다"고 고백했다.



그러나 진행자·MC로 활동 중인 이지혜는 수술 직후 겪은 어려움도 솔직하게 고백했다. 그는 "수술 직후라 발음이 세지고 얼굴 이미지도 달라졌다. 진행하는 직업이다 보니 다른 사람들에게 피해 주는 건 정말 못 참겠더라"며 "녹화를 새로 했는데 발음 때문에 작가님께 너무 죄송했다. 달라진 모습으로 아닌 척하는 건 제 스타일이 아니라 솔직하게 밝히기로 했다"고 이유를 설명했다.



이지혜가 참여 예정이던 한 촬영을 취소한 이유도 이 때문이었다. 그는 "'아닌 척'하고 나가는 건 용납이 안 돼서 취소했다."고 말하면서 "지금은 수술 후 2주 정도 됐다. 말하는 직업이라 2주는 택도 없다. 한 달쯤 지나면 좀 나아지지 않을까 싶다. 딸들이 저를 보고 '엄마 못생겼어'라며 충격을 받았다. 그 모습을 보면서 '엄마의 선택이 아이들에게 영향을 줄 수도 있겠다' 싶어 정신이 번쩍 들었다"고 말했다.



그러면서 이지혜는 "이제는 성형은 정말 하면 안 되겠다고 깨달았다."며 더이상 성형수술을 하지 않겠다는 결심을 전했다.



이 영상을 공개하면서도 이지혜는 "몇 번이고 영상을 올리기 전까지 고민을 많이 했지만, 어차피 지나가야 할 일이니까 공개하기로 결심했다. 아직 과정이라 불안하지만 시간이 지나면 좋아질 거라 스스로를 다잡고 용기 냈다."며 응원을 당부했다.



한편 이지혜는 방송, 라디오, 유튜브 등을 오가며 활발히 활동하며 솔직하고 털털한 매력으로 많은 지지를 받고 있다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)