뉴스

복지장관 "응급의료 현장 의견 지속 수렴해 미수용 문제 최소화"

한승희 기자
작성 2025.11.20 19:02 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
복지장관 "응급의료 현장 의견 지속 수렴해 미수용 문제 최소화"
▲ 정은경 보건복지부 장관이 20일 국회에서 열린 보건복지위원회 전체 회의에 상정 법안에 대한 의원 질의에 답하고 있다.

보건복지부는 정은경 장관과 이형훈 제2차관이 오늘(20일) 대한응급의학회와의 간담회에서 '응급실 뺑뺑이'로 불리는 환자 미수용 문제 해결 방안을 논의했다고 밝혔습니다.

이번 간담회는 현장에서 응급의료를 책임지는 의료진들의 의견을 듣고, 응급의료체계 개선과 미수용 문제 해소 등 필수·응급의료 강화 방안을 모색하고자 마련됐습니다.

대한응급의학회는 현장 의료진의 의견을 토대로 응급의료 분야 지원 강화, 의료진의 법적 부담 완화를 위한 제도적 개선을 요청하는 한편, 의료진의 윤리적 책임과 진료 역량 강화에 노력하기로 했습니다.

정 장관은 "응급의료 종사자 여러분들의 헌신에 깊이 감사드린다"며 "앞으로도 응급의료 현장의 의견 수렴을 지속하고, 응급실 미수용 문제를 최소화하도록 노력하겠다"고 말했습니다.

의정 갈등 기간 화두였던 응급실 뺑뺑이는 갈등 상황이 어느 정도 해소된 최근에도 이어지고 있습니다.

지난달 20일 오전 6시 17분께 부산의 한 고등학교 인근에서 경련 증세를 보이다 발견된 한 고등학생이 이후 1시간가량 병원을 찾지 못한 끝에 사망했습니다.

발견 당시 학생은 호명하면 반응할 정도의 상태였지만, 부산 시내 대형병원 4곳은 소아신경과 배후 진료가 어렵다는 이유로 환자 수용을 거절한 것으로 알려졌습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
한승희 기자 사진
한승희 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지