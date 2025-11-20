이 대통령, 이집트 대통령과 회담 시작…경제·문화 협력 논의

이집트를 공식 방문 중인 이재명 대통령이 이집트 대통령궁에 도착해 압델 파타 알시시 대통령과 단독 정상회담을 시작했습니다.



이집트 측은 정상회담에 앞서 취임 후 첫 아프리카 방문국으로 이집트에 온 이 대통령을 위해 대통령궁 앞 광장에서 현지시간으로 오전 11시쯤부터 공식 환영식을 열었습니다.



이 대통령은 이후 오전 11시 11분쯤 엘시시 대통령과 단독회담을 시작했습니다.



이후 공식 오찬과 카이로 대학교 연설 등 일정을 소화할 예정입니다.



이 대통령은 정상회담에서 아랍권 맹주국 중 하나로 꼽히는 이집트와 한국의 경제·문화적 협력을 확대하는 방안을 논의할 것으로 보입니다.



이집트가 K-9 자주포의 주요 구매국 중 하나인 만큼 방산 협력 분야에서도 성과가 도출될지 주목됩니다.



이 대통령은 이날 이집트 국영신문 '알 아흐람'에 기고한 글에서 "이집트가 야심 차게 추진하는 '비전 2030'의 가장 신뢰할 파트너는 대한민국"이라며 양국의 중동·한반도 평화를 위한 협력도 확대되길 바란다고 전했습니다.