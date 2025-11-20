뉴스

진화하는 괴물…"스윙, 레그킥 다 바꾼다"

이성훈 기자
작성 2025.11.20 21:17 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

야구 한일전이 낳은 최고의 스타, 안현민 선수가 SBS 스포츠 '야구에 산다'에 출연했는데요. 아직도 발전해야 할 부분이 많다며 올겨울 레그킥과 스윙을 교정하겠다고 밝혔습니다.

이성훈 기자가 취재했습니다.

<기자>

빅리그에서나 보던 초대형 홈런으로 KBO리그를 폭격하고, 한국 선수 최초로 '프로 한일전' 두 경기 연속 홈런을 때리며 일본 감독으로부터 '메이저리그급 선수'라는 극찬을 받았지만, 안현민은 여전히 약점이 많다고 느낍니다.

[안현민/프로야구 KT 외야수 : 평균 타구 스피드가 엄청 상위권은 아니거든요. 최소 (시속) 140km 이상은 나와야 미국에서도 상위권에 들어가는 수치더라고요. (제 타구 속도가) 조금 아쉬웠어요.]

잘 맞으면 엄청나게 강한 타구가 나오지만 빗맞는 경우가 많아서 평균 타구 속도가 최정상권이 아닌 게 아쉽다는 겁니다.

그래서 지금도 변신 중입니다.

점점 빨라지는 투구 속도에 대처하고 국제 경쟁력을 높이기 위해 스윙 전 다리를 드는 동작, '레그킥'의 폭을 줄이고 있는데, 지난 한일전에서 짧은 레그킥의 효과를 제대로 느꼈습니다.

[안현민/프로야구 KT 외야수 : 레그킥이 크면 (시속) 150(km) 이상, 95마일 이상은 대응이 안 된다는 걸 느꼈고 일본전에 (레그킥을) 수정하면서 하니까 조금 편해지는 걸 느꼈어요.]

스윙 궤도도 바꾸고 있습니다.

[안현민/프로야구 KT 외야수 : 앞이 조금 길어져야 공에 대한 대처가 잘되는데, 안 좋을 때는 많이 짧아지거든요. 그러니까 파울이 나고, 땅볼이 생기니까… 제가 가지고 있는 단점을 보완한다고 생각하면 될 것 같고.]

땀과 노력을 즐긴다는 그는 다음 시즌 더욱 진화한 모습을 약속했습니다.

[안현민/프로야구 KT 외야수 : 내가 이걸 위해서 (야구를) 했는데, (변화에) 부담감을 느껴서 못 할 거면 안 원하는 게 맞는 거고, 내년에 더 기대되는 것 같 아요.]

(영상취재 : 김세경, 영상편집 : 이정택, 디자인 : 박혜진·이준호)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
이성훈 기자 사진
이성훈 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지