"감사원, 전현희 감사 절차 위반…'전산 조작'까지 동원"

윤석열 정부 시절 전현희 당시 국민권익위원장에 대한 감사 전반에 위법과 부당행위가 확인됐다고 감사원이 밝혔습니다. 감사원은 또, 감사 결과를 결재하는 과정에서 당시 조은석 주심위원의 결재를 건너뛰기 위해 전산 조작이 있었다고 전했습니다.



김정윤 기자입니다.



지난 2022년, 윤석열 정부 출범 이후, 문재인 정부 때 임명됐던 전현희 당시 국민권익위원장은 국민의힘 인사들의 사퇴 요구를 거부하고 있었습니다.



그해 7월, 감사원이 권익위 감사에 나섰습니다.



전 위원장 출퇴근 시간 등과 관련해 제보를 받았단 이유를 내세웠습니다.



[유병호/당시 감사원 사무총장 (2022년 7월, 국회 법사위) : 내부 제보 사항입니다. 도저히 묵과할 수 없는 내용이었습니다.]



당시 전 위원장은 표적 감사라고 반발했습니다.



[전현희/당시 국민권익위원장 (2022년 9월) : 직권을 남용한 불법 감사이고, 표적 감사임을….]



이듬해 감사 결과가 확정되는 과정에서도 논란이 불거졌습니다.



사건 주심이던 조은석 감사위원이 감사원 사무처가 자신을 결재에서 '패싱'했다고 주장한 겁니다.



[박용진/당시 민주당 의원 (2023년 6월) : 주심위원조차 '패싱'하고, 자체적으로 작성한 감사 결과 보고서를 공개하는 등 위법한 절차까지….]



현 정부 들어 구성된 감사원 '운영쇄신TF'는 오늘, 당시 권익위 감사 과정에서 위법·부당한 행위들이 확인됐단 조사 결과를 발표했습니다.



TF는 먼저, 감사 착수를 결정하기 전에 제보의 사실관계를 확인하는 '자료 수집의 기간'을 안 거쳤다고 지적했습니다.



또, 조은석 감사위원을 결재에서 '패싱'하기 위해 전산 결재 라인에서 삭제한 뒤 유병호 당시 사무총장을 최종 결재자로 변경하는 '전산 조작'도 저질렀다고 밝혔습니다.



현재 감사위원이기도 한 유 당시 사무총장은 감사원의 발표 자체가 허위라며, 내일 사실관계를 소상히 밝히겠다고 했습니다.



유 사무총장은 지난달, 이번 TF를 주도한 신임 사무총장에게 선물이라며 엿을 보내는 기행으로 논란을 빚기도 했습니다.



