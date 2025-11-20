뉴스

윤-홍장원 설전 벌이더니 "재판장님"…지귀연 나서 제지

조윤하 기자
작성 2025.11.20
<앵커>

오늘(20일) 내란 재판에선 윤석열 전 대통령과 홍장원 전 국정원 1차장이 설전을 벌였습니다. 윤 전 대통령이 '싹 다 잡아들이라고 한 건 반국가단체를 지칭한 거'라고 주장하자, 홍 전 차장은 '이재명, 우원식, 한동훈이 반국가단체냐'고 맞받았습니다.

이 내용은 조윤하 기자가 전하겠습니다.

<기자>

오늘 내란 재판에선 비상계엄 당일 이뤄진 윤석열 전 대통령과 홍장원 전 국정원 1차장의 통화 내용이 쟁점이 됐습니다.

증인으로 나온 홍 전 차장은 계엄 선포 직후 윤 전 대통령이 전화를 걸어 '싹 다 잡아들이라'며, 방첩사를 지원하라고 지시했다고 증언했는데, 윤 전 대통령이 사실이 아니라며 직접 신문에 나선 겁니다.

윤 전 대통령이 "간첩 중의 간첩이 반국가단체 아니냐"며 싹 다 잡아들이란 대상은 간첩이었다는 취지로 말하자, 홍 전 차장은 "이재명, 우원식, 한동훈이 반국가단체는 아니지 않냐"며 반박했습니다.

윤 전 대통령은 또 "대통령이 방첩사에 인력과 자금을 지원하라 한다고 해서 즉시 지원이 되는 건 아니고 국정원장에 보고해야 할 사항 아니냐"며 당시 전화는 계엄 선포와 무관한 통상 업무 협조 지시였다고 주장했습니다.

그러자 홍 전 차장은 "잘 아시면서 저한테 왜 그렇게 지시했냐"고 반문하기도 했습니다.

재판 내내 홍 전 차장을 몰아붙인 윤 전 대통령은 증인이 이해를 못 한다고 말하기도 했습니다.

[윤석열/전 대통령 : 재판장님만이 아니고 지금 질문이 막 겉도는 것 같고, 증인도 이해를 못 하는 것 같아서 지금 설명을 해준 거예요.]

윤 전 대통령 측은 지난 재판에 이어 오늘도 홍 전 차장의 여인형 전 방첩사령관이 통화로 불러준 체포조 명단 메모의 신빙성 문제를 제기했고, 홍 전 차장이 답변하는 과정에서 양측 언성이 높아져 재판부가 제지하기도 했습니다.

(영상편집 : 최혜란)
