뉴스

물가 상승 우려…미 정부, '반도체 관세 부과' 연기하나?

김용태 기자
작성 2025.11.20 20:42 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

트럼프 행정부가 반도체에 대한 관세 부과를 연기할 가능성이 거론되고 있습니다. 관세를 매기면 물가 상승 압박이 커지고, 미중 무역 갈등도 다시 심각해질 수 있단 점을 고려하는 걸로 보입니다.

워싱턴에서 김용태 특파원의 보도입니다.

<기자>

트럼프 미 대통령은 지난 8월 반도체에 고율 관세를 예고했습니다.

[도널드 트럼프/미국 대통령 (지난 8월) : 우리는 반도체와 칩에 약 100%의 관세를 부과할 것입니다.]

그 사이 한국은 다른 나라보다 불리하지 않은 대우를 약속받았지만, 반도체 관세 공식 발표는 석 달이 지난 지금까지도 나오지 않았습니다.

로이터통신은 미 당국자를 인용해 반도체 관세 부과가 미뤄질 가능성이 있다고 전했습니다.

겨우 잠잠해진 미중 무역 갈등을 다시 촉발시킬 수 있고, 반도체가 들어간 전자제품 가격 상승으로 이어질 수 있기 때문입니다.

[도널드 트럼프/미국 대통령 : 역사상 최악의 인플레이션을 겪었지만, 지금은 아름다운 정상적인 인플레이션입니다. 앞으로 몇 달 동안 (물가는) 좀 더 내려갈 것입니다.]

트럼프 대통령은 미국의 물가 관리가 잘되고 있다고 주장했지만, 최근 트럼프 지지율을 끌어내리는 대표적 원인으로 물가 상승이 지목되고 있습니다.

내년 중간선거 투표 의향을 묻는 여론조사에선 여당인 공화당이 민주당에 14%포인트 밀리는 것으로 나왔습니다.

이런 가운데 트럼프 대통령은 제조업 부흥을 위해 외국 전문인력들이 필요하다면서 조지아주 현대차-LG에너지솔루션 공장 한국인 구금 사태를 언급했습니다.

[도널드 트럼프/미국 대통령 : 그들은 공장을 짓기 위해 10억 달러를 썼는데, 나가라고 통보받았습니다. 나는 '그만둬, 바보 같은 짓 하지 마라'라고 했습니다.]

자신은 단속에 반대했다는 주장인데, 현대차는 백악관으로부터 공식 사과를 받았다고 밝혔습니다.

(영상취재 : 박은하, 영상편집 : 조무환, 디자인 : 전유근)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
딥빽X온더스팟
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
김용태 기자 사진
김용태 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지