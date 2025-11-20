"폭발한 줄" 급박한 상황 속…"약자 먼저" 순서 기다렸다

이미지 확대하기

<앵커>탑승객들은 마치 폭발하는 것처럼 굉음이 났다며 아찔했던 당시 상황을 전했습니다. 사고 발생 3시간여 만에 배에 타고 있던 사람들은 모두 안전하게 구조됐는데요. 긴박한 상황에서도 승객과 승무원들은 침착함을 잃지 않았습니다.이어서 신정은 기자입니다.<기자>어제(19일) 오후 4시 45분, 제주항에서 출발한 퀸제누비아 여객선.목포항 도착 40여 분을 앞둔 상황에서 승객들은 갑작스러운 굉음 소리에 깜짝 놀랐습니다.여객선 내부 매점의 판매대가 넘어질 정도의 큰 충격이었습니다.[이하나/탑승객 : 쾅 콰광 했어요. 콰광. 사람들 다 뛰쳐나왔어요. 너무 놀라서.][박명원/탑승객 : 소리가 굉장히 크게 나서 저희는 그래서 배가 부딪혔는지 아니면 차가 선적이 돼 있으니까 차가 혹시 잘못됐는지 그렇게 알았는데….]목포해경에 신고가 접수된 건 저녁 8시 17분.[해경 무전 : 족도 충돌한 상황, 선체 절반 이상 섬에 올라타고 있는 상황으로 보임.]침수는 없었지만 여객선은 무인도 암초 위에서 꼼짝 못하는 상황.탑승객들은 불안한 마음에 구명조끼를 챙겨 입고 갑판 위로 나왔고, 선내에선 상황 파악 중이니 대기해 달라는 안내방송이 울려 퍼졌습니다.[잠시만 기다려주시면 대단히 감사하겠습니다.][이하나/탑승객 : 구명조끼 안 입고 입다가 뭔가 상황이 좀 무서워서 따로 챙겨 나왔는데. (여객선이) 살짝 뒤로 넘어가는 느낌이에요.]현장에 도착한 해경 경비정과 구조정이 신고 접수 30여 분 만에 구조 작업에 착수했고, 승객들과 승무원들은 어린이와 노인 등 노약자부터 우선 구조될 수 있도록 협조했습니다.[뒤에서 올려주세요! 올려주세요!]나머지 승객들은 승무원 안내에 따라 5명씩 줄을 지어 인원을 파악한 뒤 다시 선내에 흩어져 구조 순서를 기다리는 등 침착한 대응으로 모두 안전하게 선체에서 빠져나갔습니다.[이하나/탑승객 : 다 정신없어서 '먼저 나가야겠다' 이런 분위기보다 그래도 이제 상황 파악하고 침착하게.]해경 함정에 몸을 싣고 차례차례 구조된 승객들은 밤 11시 26분, 목포해경 전용부두에 도착했습니다.[뒤에 아프신 분 아무도 없으세요? 다들 다치신 데 없어요? 지금 병원 진료 필요하신 분?][천천히. 발 조심하시고 밟으시고 천천히 하세요.]아찔한 상황에도 승객들과 승무원들이 노약자들을 배려하며 질서 있게 행동하면서 사고 발생 3시간 10분 만에 안전하게 전원 구조에 성공했습니다.(영상취재 : 김학일 KBC·장창건 KBC·김형수 KBC, 영상편집 : 이상민)