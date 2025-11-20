윤 "싹 잡아들이란 건 반국가단체"…홍장원 "이재명·우원식이 반국가단체냐"

▲ 윤석열 전 대통령과 홍장원 전 국가정보원 1차장

윤석열 전 대통령이 내란 재판에 증인으로 재출석한 홍장원 전 국가정보원 1차장과 '싹 다 잡아들이라'는 발언을 두고 설전을 벌였습니다.서울중앙지법 형사합의25부(지귀연 부장판사)는 오늘(20일) 윤 전 대통령의 내란 우두머리 등 혐의 속행 공판을 열었습니다.홍장원 전 국정원 1차장은 지난 13일에 이어 오늘도 다시 증인으로 출석했습니다.앞서 홍 전 차장은 12·3 비상계엄 당일 윤 전 대통령으로부터 "싹 다 잡아들여서 이번에 싹 다 정리해라"는 말과 함께 "대공 수사권을 지원해주겠다"는 말을 들었다고 증언했습니다.또, 윤 전 대통령이 국군방첩사령부를 지원하라고 지시하며 단순한 지원이 아닌 인원·예산 지원을 강하게 언급했다고 증언했습니다.오늘 재판에서 윤 전 대통령은 이 내용에 관해 홍 전 차장을 직접 신문하며 증언의 신빙성을 공격했습니다.윤 전 대통령은 "자금이나 인력보다 더 중요한 건 (방첩 관련) 정보 아니냐"며 "'경찰보다는 방첩사가 간첩 수사 노하우가 있는데, 경찰에만 주려고 하지 말고 방첩사에도 정보를 주라'는 이야기를 못 들었느냐"고 홍 전 차장에게 물었습니다.이에 홍 전 차장은 "당시 대통령은 여러 사람과 통화했는데, 저는 처음으로 대통령에게 전화를 받고 지시받았다"며 "여러 지휘관과 통화한 대통령보다는 한 통화를 받은 제 기억력이 더 정확하지 않겠느냐"고 맞받았습니다.윤 전 대통령은 "대통령이 원래 국정원 차장에게 전화하지 않는데, 한다면 격려성 아니냐"며 "계엄 관련 임무라면 국정원장에게 주지 않았겠느냐"고도 물었습니다.방첩사 지원 지시에 대해서도 "대통령이 자금이나 인력을 지원해 주라고 한다고 즉시 바로 갈 수 있는 건 아니지 않느냐"며 "국정원장에게 보고해야 하지 않느냐"고 물었습니다.그러자 홍 전 차장은 "그렇게 잘 아시면서 왜 저한테 그런 지시를 하셨느냐"고 반박했습니다.또, 윤 전 대통령은 "싹 다 잡아들이라"는 대상은 주요 정치인이 아닌 반국가단체, 간첩이었단 취지로도 주장했습니다.그는 "대공 수사권·자금 이야기는 대통령이 방첩사 역량 강화에 관심이 많기 때문에 지원해주란 의미로 받아들이지 못했느냐"고 했고, 홍 전 차장은 "그러면 '싹 다 잡아들이라'는 이야기는 누구를 잡아들이라는 거냐"고 반문했습니다.그러자 윤 전 대통령은 "계엄 선포문을 보면 제가 반국가세력과 종북주사파 이야기를 쓴다"며 "제 관심사인 방첩사 역량 보강과 같은 차원이라고 받아들이지 못했나 묻는 것"이라고 말했습니다.이에 홍 전 차장은 재차 "싹 다 잡아들이라는 건 반국가단체란 거냐. 그러면 누구를 잡아들이라는 거냐"고 물었고, 윤 전 대통령은 "반국가단체란 게 대공 수사 대상이 되는 사람들 아니겠느냐. 일반 사람들이 아니지 않느냐"고 했습니다.홍 전 차장은 "여인형 전 방첩사령관이 저에게 소위 체포조 명단을 불러주면서 문제가 생긴 것 같다"며 "이재명, 우원식, 한동훈이 반국가단체는 아니지 않느냐"고 다시 물었습니다.이에 윤 전 대통령 측 변호인은 체포조 명단은 윤 전 대통령이 아닌 여 전 사령관에게 들은 것 아니냐고 물었고, 홍 전 차장은 "그 논리가 맞으려면 전제 조건이 있다. 여 전 사령관이 대통령에게 지시받지 않고 단독으로 판단해 군사 쿠데타를 스스로 했다는 것"이라고 말했습니다.주요 정치인 이름이 적힌 이른바 '홍장원 메모'는 지난 재판에 이어 오늘 재판에서도 쟁점이 됐습니다.윤 전 대통령 측은 반대신문에서 홍장원 메모의 신빙성을 집요하게 공격했습니다.홍 전 차장은 여 전 사령관과 통화하며 체포조 명단을 받아적은 '1차 메모'가 있고, 보좌관이 이를 토대로 정서(正書·또박또박 쓰는 것)한 2차 메모까지 있었으나 폐기했다고 밝혔습니다.이후 계엄 다음날인 4일, 보좌관이 기억에 의존해 작성한 3차 메모, 3차 메모에 홍 전 차장이 몇몇 이름을 덧붙이거나 동그라미를 치거나 취소하는 줄을 긋는 등 가필(加筆)한 4차 메모가 있는 것으로 알려졌습니다.윤 전 대통령 측은 "2차 메모에서 3차 메모로 넘어가는 과정은 정서를 부탁한 게 아니지 않느냐"며 "보좌관 기억에 의존해 재작성해 보라고 한 게 맞느냐"고 물었고, 홍 전 차장은 "그렇다"고 답했습니다.윤 전 대통령 측은 최초 작성한 자필 메모와 이후 보좌관이 작성한 메모가 동일하지 않다는 취지의 질문을 이어갔습니다.이에 홍 전 차장은 "다른 게 아니라 추가된 것"이라며 "기존에 있던 부분에 추가해서 메모했다는 뜻이지 처음과 다음이 다르다고 해석하는 건 오류"라고 말했습니다.그는 윤 전 대통령 측이 '지렁이 글씨'라고 주장하는 '1차 메모'에 대해선 "(헌재 탄핵심판 당시 설명을 위해) 파워포인트 자료를 만들었는데, 1차 메모는 폐기했으니 없지 않으냐"며 "그래서 인터넷에 있는 그래픽 자료를 다운받아 1차 메모의 예시로 든 것"이라고 설명했습니다.(사진=연합뉴스)