"싹 잡아들이란 건 반국가단체" 궤변에…"이재명·우원식·한동훈이?" 되치기 [바로이뉴스]

오늘(20일) 서울중앙지방법원 형사합의25부(재판장 지귀연 부장판사) 심리로 열린 '내란 우두머리' 재판에서 윤석열 전 대통령과 홍장원 전 국정원 1차장이 설전을 벌였습니다. 그간 헌법재판소 등에서 서로의 얼굴을 본 적은 있지만 둘이 직접 대화를 나눈 건 이번이 처음입니다.



둘은 윤 전 대통령의 "싹 다 잡아들이라" 발언을 두고도 공방을 벌였습니다.



홍 전 차장은 계엄 당일 윤 전 대통령으로부터 "싹 다 잡아들여서 이번에 싹 다 정리해라"는 말과 함께 "대공 수사권을 지원해 주겠다"는 말을 들었다며 방첩사에 대한 인력·자금 지원도 지시도 있었다고 주장해 왔습니다. 이후 여 전 사령관에게 전화를 걸어 주요 정치인 체포조 명단을 받아 적었다는 게 홍 전 차장의 주장입니다.



윤 전 대통령은 "대공 수사권·자금 이야기는 대통령이 방첩사 역량 강화에 관심이 많기 때문에 지원해주란 의미로 받아들이지 못했느냐"고 했고, 홍 전 차장은 "그러면 '싹 다 잡아들이라'는 이야기는 누구를 잡아들이라는 거냐"고 되물었습니다.



그러자 윤 전 대통령은 "제 관심사인 방첩사 역량 보강과 같은 차원이라고 받아들이지 못했나 묻는 것"이라고 했고, 홍 전 차장은 "싹 다 잡아들이라는 건 반국가단체란 거냐. 그러면 누구를 잡아들이라는 거냐"고 물었습니다.



윤 전 대통령이 "반국가단체란 게 대공 수사 대상이 되는 사람들 아니겠느냐. 일반 사람들이 아니지 않냐"고 하자 홍 전 차장은 "이재명, 우원식, 한동훈이 반국가단체는 아니지 않느냐"고 반문했습니다.



법정으로 가보겠습니다.



(구성 : 배성재, 영상편집 : 이승희, 디자인 : 이수민, 제작 : 디지털뉴스편집부)