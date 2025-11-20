급식·돌봄 비정규직 7천 명 국회앞 파업 집회…"차별철폐"

▲ 20일 서울 국회의사당역 인근에서 열린 학교비정규직연대회의, 처우개선 예산확대 관련 법령 정비 촉구집회에서 참가자들이 관련 피켓을 들고 있다.

급식과 돌봄 등을 담당하는 학교 비정규직 노동자들이 오늘(20일) 오후 서울 영등포구 국회 앞에 모여 처우 개선을 촉구했습니다.전국교육공무직본부와 전국여성노동조합, 전국학교비정규직노동조합으로 구성된 전국학교비정규직연대회의(이하 연대회의)는 오늘 국회 앞에서 총파업대회를 열었습니다.경찰 비공식 추산 7천 명의 참가자들은 최저임금 이상의 기본급 지급, 방학 중 무임금 해소, 정규직과의 근속 임금 차별 해소 등을 촉구했습니다.이들은 '차별을 끝내자', '집단임금교섭 승리' 등이 적힌 피켓을 들고 "비정규직 저임금 차별 철폐하자", "국회는 교육공무직 법제화하고 학교급식법 개정하라" 등 구호를 외쳤습니다.연단에 오른 정인용 전국교육공무직본부 본부장은 "우리 노동은 어느 하나 중요하지 않은 게 없다. 장애 학생 지원, 급식, 돌봄, 상담, 환경 정비에 야간에도 학교를 지켜낸다"며 "하지만 최저임금에도 못 미치는 기본급, 중앙정부의 지침이 있어도 교육청만 묶어둔 명절 임금 등 차별은 여전하다"고 말했습니다.또 "지난번 연대회의 대표단은 정부와 국회의 약속을 받아냈지만, 비정규직 저임금 구조를 바꾸고 학교급식 위기를 해결하겠다던 그 약속은 지켜지지 않았다"며 "정부가 외면하면 투쟁으로 바꿀 것"이라고 덧붙였습니다.연대회의는 입장문을 통해 "교육 당국이 진전된 안을 내놓지 않는다면 파업은 이번으로 끝나지 않고, 학교의 일상은 다시 한번 멈추게 될 것"이라고 했습니다.이들은 대회가 끝난 뒤 여의도공원, 금융감독원 앞 등 여의도 일대를 행진했습니다.연대회의는 교육 당국과의 임금 교섭이 파행을 겪는다면 20∼21일, 12월 4∼5일 총파업을 하겠다고 예고한 바 있습니다.오늘 파업이 진행되면서 교육 당국은 급식의 경우 식단을 조정하거나 빵과 우유 등 대체식을 제공하고 있으며, 돌봄은 대체 프로그램을 마련해 지원했습니다.(사진=연합뉴스)