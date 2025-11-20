정청래 "국가는 호남 발전에 무엇을 기여했는가…적극 챙길 것"

▲ 더불어민주당 정청래 대표가 20일 국회에서 열린 호남 발전과제 보고회에서 발언하고 있다.

정청래 민주당 정청래 대표는 오늘(20일) "국민주권시대를 열어준 호남에 확실히 보답하겠다"며 지역 현안과 예산을 적극적으로 챙기겠다고 밝혔습니다.정 대표는 국회에서 민주당 호남발전특별위원회와 함께 '호남발전전략 보고회'를 열고 "대한민국 민주주의 발전에 호남이 기여한 바가 큰데 '국가는 호남 발전에 무엇을 기여했느냐'는 호남인들의 질문에 이젠 답할 때"라며 이같이 말했습니다.정 대표는 "이재명 정부가 편성한 내년도 예산 728조 원 중 광주 3조 6,616억 원, 전남 9조 4,183억 원, 전북은 9조 4,585억 원으로 세 지역 예산이 역대 최대로 편성됐다"며 "한 푼도 허투루 쓰이지 않고 꼭 필요한 곳에 쓰이도록 최선을 다하겠다"고 강조했습니다.정 대표는 광주 지역에선 인공지능(AI) 모빌리티 국가시범도시 사업과 호남고속도로 확장, KTX 호남선 증편 등을 중점 사업으로 언급했습니다.전남에서는 통합의과대학 설립과 여수 국가산업단지 탄소포집·활용·저장 클러스터 구축사업을, 전북에서는 하계올림픽 유치와 RE100(재생에너지 100%) 산업단지 조성 등을 세심히 챙기겠다고 약속했습니다.한편 호남발전특위가 당 지도부에 보고한 호남발전전략에는 RE100 첨단 산업단지 조성과 국립의대 신설 등에 대한 당의 적극적인 지원과 비수도권 지방재원을 확대한 '지방정부 재정 강화법' 제정 등의 내용이 담겼습니다.또한, 예비타당성 조사 기준금액을 1,500억 원(국비 900억 원)으로 상향하고 지방정부의 소방공무원 인건비 부담을 낮추기 위해 국비를 확대하는 방안도 포함됐습니다.특위 위원장인 서삼석 의원은 "호남발전전략이 500만 호남민의 숙원을 해결하는 밑그림이 될 것"이라며 "이재명 정부에서 지역 현안과 미래 과제가 추진되도록 당과 특위가 함께 노력하겠다"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)