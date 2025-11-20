[사건X파일] 생활비는 쥐어짜고…내연녀에게 '펑펑'

[뉴스헌터스]



- 40대 남편, 2023년부터 10살 연하 여성 만나

- 제보자, 사업하고 싶다는 남편 위해 지원

- 발달장애 자녀 홀로 돌보며 생활비 아껴 내조

- 남편, 여행에 관심 없고 휴대전화에만 집중

- 남편 "정리했다, 안 만난다"고 말해

- SNS에 남편·내연녀 데이트 사진 '수두룩'

- 남편, 집 나간 뒤 "당분간 따로 지내겠다"

- 남편 "내연관계 정리…사는 곳에 와도 된다"

- 내연녀 "네 남편 아이 임신…낙태 세 번"

- 내연녀, 한부모가정 법률 지원받아

- 민사소송서 내연녀에게 '2,500만 원 배상' 판결

- 남편, 생활비 아깝다며 절반으로 줄여

- 남편, 내연녀 위해 매달 수백만 원 카드값



