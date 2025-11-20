뉴스

[사건X파일] 생활비는 쥐어짜고…내연녀에게 '펑펑'

SBS 뉴스
작성 2025.11.20 19:56
인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스헌터스>'를 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <뉴스헌터스> 월~금 (18:50~19:50)
■ 진행 : 김종원, 박선영 앵커
■ 대담 : 송지원 변호사, 이경민 변호사
--------------------------------------------

- 40대 남편, 2023년부터 10살 연하 여성 만나
- 제보자, 사업하고 싶다는 남편 위해 지원
- 발달장애 자녀 홀로 돌보며 생활비 아껴 내조
- 남편, 여행에 관심 없고 휴대전화에만 집중
- 남편 "정리했다, 안 만난다"고 말해
- SNS에 남편·내연녀 데이트 사진 '수두룩'
- 남편, 집 나간 뒤 "당분간 따로 지내겠다"
- 남편 "내연관계 정리…사는 곳에 와도 된다"
- 내연녀 "네 남편 아이 임신…낙태 세 번"
- 내연녀, 한부모가정 법률 지원받아
- 민사소송서 내연녀에게 '2,500만 원 배상' 판결
- 남편, 생활비 아깝다며 절반으로 줄여
- 남편, 내연녀 위해 매달 수백만 원 카드값

(SBS 디지털뉴스편집부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
