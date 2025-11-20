중국, 한중일 문화장관회의도 취소…"일 총리, 3국 협력 기초 훼손"

▲ 다카이치 일본 총리와 시진핑 중국 국가주석

다카이치 일본 총리의 '타이완 유사시 개입' 시사 발언을 두고 중국과 일본 간 갈등이 격화하는 가운데 이달 예정된 '한중일 문화장관회의'가 취소된 것으로 확인됐습니다.중국 문화여유부는 지난 18일 한국 문화체육관광부 측에 오는 24일 마카오에서 열릴 예정이던 '2025 한중일 문화장관회의'를 잠정 연기한다고 알려왔습니다.2007년부터 매년 한중일 3국이 번갈아 개최하는 문화장관회의는 3국 간 문화 교류와 협력을 증진하기 위한 고위급 회담 행사입니다.중국 문화여유부는 구체적인 연기 사유는 따로 고지하지 않았지만 중국 외교부는 이번 3국 회의 취소가 다카이치 총리의 타이완 관련 언급과 관련된다는 점을 분명히 했습니다.마오닝 중국 외교부 대변인은 오늘(20일) 브리핑에서 일본 지도자는 공공연하게 극도로 잘못된 타이완 관련 발언을 발표해 중국 인민의 감정을 상하게 했고, 중일한 3국 협력의 기초와 분위기를 훼손했고, 중일한 관련 회의의 개최 조건이 잠시 갖춰지지 못하게 했다고 말했습니다.앞서 다카이치 총리는 지난 7일 중의원에서 일본 현직 총리로는 처음으로 '타이완 유사시'는 일본이 집단적 자위권을 행사할 수 있는 '존립 위기 사태'에 해당할 수 있다고 밝혔습니다.이후 중국은 외교부·국방부 등 정부 부처와 관영매체들을 동원해 연일 거친 비난을 쏟아내는 한편, 자국민에 일본 여행·유학 자제령을 내리고 일본 영화 상영 중단 같은 사실상의 제재를 잇달아 내놓고 있습니다.