우원식, 베트남 동포 만나 "자부심 느끼도록 국회가 뒷받침"

▲ 우원식 국회의장이 20일 베트남 하노이 한 호텔에서 열린 '동포 및 기업인 초청 오찬 간담회'에서 인사말을 하고 있다.

베트남을 방문 중인 우원식 국회의장은 현지시간 20일 기업인들과 동포들을 만나 "모국에 자부심을 느끼고 안정적으로 생활할 수 있도록 국회가 뒷받침하겠다"고 밝혔습니다.우 의장은 이날 하노이의 한 호텔에서 '동포 및 기업인 초청 오찬 간담회'를 열고 "대한민국이 국제사회에서 역할을 해야 동포와 기업인들이 활동하기 좋아진다는 생각으로 정부와 국회가 할 일을 제대로 해야겠다"며 이같이 말했습니다.우 의장은 "AI(인공지능), 반도체 등 첨단산업과 원전, 고속도로 같은 대형 인프라 건설 분야에서 (기업인들에게) 기회가 열릴 것"이라며 "대한민국이 특별한 강점이 있고, 그런 점을 (베트남과의) 고위급 회담에서 말하려 준비했다"고 말했습니다.그러면서 "기업인들이 예측 가능한 환경에서 역량을 펼칠 수 있도록 뒷받침하겠다"며 "애로사항을 (베트남 당국에) 전달하도록 하겠다"고 덧붙였습니다.우 의장은 또 "작년 연말 갑작스러운 사태로 걱정과 우려의 마음을 가졌을 텐데 대한민국 국민과 국회가 빠른 속도로 나라를 안정시켰고 세계는 민주주의의 회복력을 경이롭게 봤다"고 말했습니다.아울러 "작년 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의도 성공적으로 마치면서 대한민국이 안정을 넘어 '국제사회에 기여할 수 있겠구나'라는 기대감까지 만들어줬다"며 "대한민국이 정상화되고 더 크게 도약할 기반을 마련했다는 보고를 드릴 수 있어서 기쁘다"고 강조했습니다.우 의장은 베트남에서 또 럼 공산당 서기장, 르엉 끄엉 국가주석, 쩐 타인 만 국회의장 등과 연쇄 회동을 가질 예정입니다.이날 간담회에는 더불어민주당 문진석·양부남·문금주·이기헌·정을호 의원, 조국혁신당 황운하 의원 등이 참석했습니다.(사진=국회 제공, 연합뉴스)