아직 첫방 전인데…'모범택시3', 벌써부터 뜨겁다

'모범택시3'가 첫 방송 전부터 뜨거운 화제성을 입증했다.



오는 21일(금) 첫 방송되는 SBS 새 금토드라마 '모범택시3'(극본 오상호/연출 강보승)는 베일에 가려진 택시회사 무지개 운수와 택시기사 김도기가 억울한 피해자를 대신해 복수를 완성하는 사적 복수 대행극이다. 동명의 웹툰을 원작으로 한 '모범택시'는 억울한 피해자들을 대신해 사적 복수 대행 서비스를 제공하는 택시회사라는 콘셉트를 기반으로 권선징악의 짜릿한 카타르시스에 케이퍼물 특유의 다이내믹한 재미까지 잡으며, 2023년 이후 방영된 국내 지상파 및 케이블 드라마 전체 시청률 5위(21%)를 기록하며 한국형 시즌제 드라마의 성공 사례로 손꼽히고 있다.



2년 만에 '모범택시3'는 '모범택시 세계관의 아버지' 오상호 작가가 집필을 맡고, 시즌1 당시 조연출로 함께하며 세계관 구축에 일조한 강보승 감독이 메가폰을 잡았으며, '무지개 5인방' 이제훈(김도기 역)-김의성(장대표 역)-표예진(고은 역)-장혁진(최주임 역)-배유람(박주임 역)이 완전체로 다시 뭉쳐 팬심을 들썩이게 만들고 있다.



이 가운데 '모범택시3'가 첫 방송 전부터 심상치 않은 화제를 모으고 있다. 먼저 '모범택시' 시리즈의 세계관을 잇는 '스핀오프 영상'이 공개돼 뜨거운 호응을 이끌어내고 있다.



지난 15일 SBS 공식 유튜브 채널 '스브스캐치'를 통해 독점 공개된 스핀오프 영상은 극중 사돈이 될 뻔했던 '주임즈' 최주임(장혁진 분)과 박주임(배유람 분)의 전사를 담은 것으로, 김도기의 히어로카 탄생 계기까지 담겨 있어 팬들의 호평을 얻고 있다. 특히 영상 조회수가 공개 당일 100만 뷰를 돌파, 닷새째인 19일을 기준으로 220만 뷰를 훌쩍 넘으며 뜨거운 관심을 모으고 있다.



이 같은 관심은 '모범택시3' 화제성 순위로도 이어졌다. K-콘텐츠 경쟁력 전문 분석 기관인 굿데이터코퍼레이션의 펀덱스(FUNdex)가 발표한 11월 2주 차 TV 부문 화제성에서 드라마 9위로 차트인하며, 미 방영 드라마 중에서 유일하게 Top 10에 이름을 올렸다.



이처럼 각종 흥행 지표들이 일제히 상승하며 기분 좋은 출발을 알린 '모범택시3'는 탄탄한 세계관을 기반으로 시즌을 거듭하며 더욱 견고해진 팀워크, 한층 강력해진 캐릭터 플레이와 흥미진진한 서사, 다채로운 장르의 변주를 선보이며 시청자들을 사로잡을 전망이다. 이에 2년 만에 돌아온 사이다 히어로계의 근본, '모범택시3' 첫 방송에 기대감이 고조된다.



한편 오는 21일(금) 밤 9시 50분에 첫 방송되는 '모범택시3'는 글로벌 방송사 최초로 틱톡 플랫폼에서 '스포트라이트' 기능이 적용된다. 오직 틱톡에서만 만날 수 있는 독점 히든 영상은 물론, '모범택시3' IP를 활용한 다양한 팬 참여 이벤트가 펼쳐질 예정이다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)