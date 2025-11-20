봅슬레이·스켈레톤 대표팀, 올림픽 시즌 첫 월드컵 출격

▲ 봅슬레이 정리하는 대표팀

대한민국 봅슬레이·스켈레톤 대표팀이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽을 앞두고 '올림픽 트랙'에서 열리는 시즌 첫 월드컵 대회에 나섭니다.봅슬레이·스켈레톤 대표팀은 내일부터 이탈리아 코르티나담페초 트랙에서 열리는 2025-2026시즌 국제봅슬레이스켈레톤연맹 (IBSF) 월드컵 1차 대회에 출전합니다.이번 시즌 월드컵 시리즈는 1차 대회를 시작으로 내년 1월 중순 7차 대회까지 두 달여 동안 이어집니다.특히 이번 1차 대회는 밀라노·코르티나담페초 올림픽과 동일한 트랙에서 치러지는 대회여서 더욱 관심이 모아지는데, 우리 대표팀은 남자 스켈레톤과 봅슬레이 남자 2인승, 4인승에 출전합니다.남자 스켈레톤에서는 부상을 이겨낸 '에이스' 정승기와 '베테랑' 김지수(이상 강원도청)가 도전합니다.2023-2024시즌 세계선수권대회에서 3위에 오르며 국제무대 경쟁력을 입증한 정승기는 지난해 허리에 큰 부상을 입어 재활에 전념하다가 이번에 트랙으로 복귀합니다.초반 가속에 강점을 지닌 김지수는 '올림픽 트랙'에서 스타트 기록 경신에 도전합니다.봅슬레이에서는 파일럿 김진수(강원도청)를 중심으로 한 남자 2인승(김형근), 4인승(김형근·김선욱·이건우) 대표팀이 나섭니다.봅슬레이 대표팀은 지난 시즌 월드컵에서 남자 4인승 종합 4위를 기록하며 국제 경쟁력을 입증했습니다.스켈레톤 남자 경기는 한국 시간으로 내일 오후, 봅슬레이 남자 2인승과 4인승 경기는 각각 22일과 23일 밤에 열립니다.(사진=대한봅슬레이스켈레톤경기연맹 제공, 연합뉴스)