냄비 뒤집어쓰고 "등본 200장 떼달라" 난동…50대 주폭 구속

▲ 청주 청원경찰서 전경

행정복지센터에서 "주민등록등본 200장을 떼달라"며 난동을 부리는 등 상습적으로 주취 소란을 일으킨 50대 남성이 결국 구속됐습니다.청주 청원경찰서는 특수협박·업무방해 등 혐의로 A 씨를 구속했다고 오늘(20일) 밝혔습니다.A 씨는 지난 5일 청주 서원구의 한 행정복지센터에서 "등본 200장을 발급해 달라"고 요구하는 등 2시간가량 직원들에게 폭언을 퍼부은 혐의를 받습니다.그는 만취 상태에서 집에서 가져온 냄비를 머리에 뒤집어쓰거나 바닥에 내던지는 등 난동을 부린 것으로 알려졌습니다.A 씨는 지난 9월 말 이 행정복지센터에서 1차 민생회복 소비쿠폰을 신청하려 했으나 신청 기간 만료로 거절당하자 이후부터 수시로 전화를 걸어 욕설해 온 것으로 전해졌습니다.A 씨는 월세방 집주인에게 9월 말부터 최근까지 70여 차례 연락해 욕설하는 등 위협한 혐의도 받고 있습니다.이미 두 달 치 방세가 밀린 상태였던 그는 집주인에게 "돈이 없다"며 보증금 일부를 돌려달라고 요구했으나 거절당하자 앙심을 품고 이같이 범행한 것으로 조사됐습니다.A 씨는 이와 관련해 법원으로부터 잠정조치 3호(전기통신을 이용한 접근 금지) 결정을 받고도 행패를 부린 것으로 알려졌습니다.그는 또, 지난 15일 오전 사창동의 한 마트에서 직원에게 빈 소주병을 들고 위협하다 바닥에 내던지는 등 지난 두 달 동안에만 총 15건의 주취 난동을 일으킨 것으로 파악됐습니다.(사진=청주 청원경찰서 제공, 연합뉴스)