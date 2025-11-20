신민아♥김우빈, 10년 공개연애 끝 12월 20일 결혼…"가정 이뤄 같이 걸어갈 것"

이미지 확대하기

배우 신민아와 김우빈이 결혼을 공식 발표했다. 공개연애 10년 만이다.20일 두 사람의 소속사 에이엠엔터테인먼트는 "배우 신민아와 배우 김우빈이 오랜 만남으로 쌓아온 두터운 신뢰를 바탕으로 서로의 동반자가 되기로 약속했다"라며 "두 사람의 결혼식은 오는 12월 20일 서울 모처에서 양가 가족들과 친인척, 가까운 지인분들을 모시고 비공개로 진행될 예정"이라 밝혔다.이어 소속사는 "인생의 소중한 결정을 내린 두 사람의 앞날에 따뜻한 응원과 축복 보내주시길 부탁드리며, 앞으로도 두 사람 모두 배우로서의 본업도 충실히 하며 보내주신 사랑에 보답할 수 있도록 노력하겠다"라고 전했다.5세 연상연하 커플인 신민아와 김우빈은 광고 촬영장에서 처음 만난 후 연인으로 발전해 지난 2015년부터 10년간 공개 열애 중이다. 김우빈이 비인두암으로 투병할 당시 신민아가 곁을 지키며 예쁜 사랑을 키워왔고, 선행도 기부도 같이 하는 훈훈한 커플로 대중의 사랑을 받아왔다.이날 김우빈은 자신의 팬카페에 손편지를 올려 팬들에게 직접 결혼 소식을 알렸다. 그는 손편지에서 "저 결혼합니다. 오랜 시간 함께해 온 연인인 그분과 가정을 이뤄 이제는 같이 걸어가 보려 합니다. 저희가 걸어가는 길이 더욱 따뜻해질 수 있도록 여러분께서 응원해 주시면 감사하겠습니다"라고 전했다.(SBS연예뉴스 강선애 기자)