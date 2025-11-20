행안장관 "사회연대경제, 지방소멸 해결책…연내 법 제정 기대"

▲ 윤호중 행정안전부 장관이 20일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 사회연대경제 성장 촉진을 위한 당정대협의회에서 발언하고 있다.

윤호중 행정안전부 장관은 "올해 사회연대경제기본법이 제정돼 우리 사회의 연대와 협력의 정신이 한 단계 더 도약하는 역사적인 해가 되기를 기대한다"고 말했습니다.윤 장관은 국회에서 열린 '사회연대경제 성장 촉진을 위한 당정대협의회'에 참석해 모두발언으로 이같이 밝혔습니다.윤 장관은 "사회연대경제는 양극화, 기후위기, 지방소멸 같은 현재 한국 사회가 직면한 문제를 해결하는 연대의 경제이며, 국민이 함께 성장하는 지속가능한 발전의 길"이라고 평가했습니다.그러면서 "그동안 법이 없어서 (사회연대경제의) 뿌리가 깊지 못했고 정부의 지원에 따라 현장의 지속성이 좌우되는 어려움을 겪었다"며 "이번만큼은 정부와 국회, 현장의 뜻이 모여 반드시 결실을 맺을 수 있기를 기대한다"고 했습니다.윤 장관은 2012년 유엔이 정한 '세계 협동조합의 해'에 한국이 협동조합 기본법을 제정한 것처럼, 유엔이 정한 두 번째 협동조합의 해인 올해 사회연대경제 기본법이 제정된다면 의미를 더할 수 있다고 부연했습니다.사회연대경제는 공동체 기업, 사회적 기업, 협동조합 등 수익 창출과 사회적 가치 기여를 함께 지향하는 경제활동을 의미합니다.행안부는 이달 초 발표한 부처 조직 개편안에서 사회연대경제를 구축하기 위해 부처 조직 개편을 통해 사회연대경제국을 신설하겠다고 밝혔습니다.당시 윤 장관은 "지역 경제를 키우는 사회연대경제 추진은 행안부가 적임이라고 생각해왔다"며 "앞으로 행안부가 적극적으로 주관할 계획"이라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)