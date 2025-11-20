[여담야담] 신임 중앙지검장에 엇갈린 반응 "아주 잘한 인사" vs "항소 포기 키맨"…'검사장 고발' 내부 엇박자도

[편상욱의 뉴스브리핑]



인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <편상욱의 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~16:00)

■ 진행 : 편상욱 앵커

■ 대담 : 김유정 전 더불어민주당 의원, 김종혁 전 국민의힘 최고위원

--------------------------------------------



● 중앙지검장에 박철우 / ● "보은성 인사" 반발

김유정 / 전 더불어민주당 의원

"검사장 집단 반발 상황에서 검찰 안정 위해 신속히 인사한 듯"

"검찰 개혁 완성 위해 동의하는 인물로 인사하는 게 당연"

김종혁 / 전 국민의힘 최고위원

"박철우 임명은 대장동 일당 계속 돌봐주겠다는 의미"

"박철우, 추미애 법무부장관 시절에 승승장구한 사람"



● 검사장 18명 전격 고발 / ● "모르는 일" 김병기 '불쾌'

김유정 / 전 더불어민주당 의원

"법사위, 민주당 지도부도 건드릴 수 없는 건가 생각 들 정도"

"당정, '항소 포기' 출구전략 세워야 할 때"

김종혁 / 전 국민의힘 최고위원

"당정, 엇박자 한두 건 아냐‥민주, '봉숭아학당'처럼 해"

"민주, 지귀연 판결엔 집단 항명 요구‥내로남불"



● 또 엇박자? 패싱?

김유정 / 전 더불어민주당 의원

"법사위, 지도부와 논의하는 게 상식‥상의했다면 판단 달라졌을 것"

김종혁 / 전 국민의힘 최고위원

"법사위 정무적 판단 수준 이하‥경찰 수사로 논란 가열될 듯"



● '빠루' 선고 '운명의 날' / ● 의원직 상실 나올까

김유정 / 전 더불어민주당 의원

"패스트트랙 선고, 내년 지방선거 판도에 큰 영향 미칠 듯"

김종혁 / 전 국민의힘 최고위원

"사건 발생한 지 6년 지나‥신속하게 판결됐다면 문제없었을 것"





※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.



(SBS 디지털뉴스편집부)