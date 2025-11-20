뉴스

질병청 "독감 환자 급증…예방접종 서둘러야"

장훈경 기자
작성 2025.11.20 14:04 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
2025-2026절기 인플루엔자 예방접종 (사진=질병관리청 제공, 연합뉴스)
▲ 2025-2026절기 인플루엔자 예방접종

소아·청소년을 중심으로 인플루엔자 환자 증가세가 이어지면서 방역당국이 서둘러 예방 접종하기를 당부했습니다.

질병관리청에 따르면 이달 18일 기준 2025∼2026절기 인플루엔자 국가예방접종 인원은 모두 1천108만 명입니다.

이 가운데 65세 이상 어르신의 예방 접종률은 75.0%, 6개월∼13세의 접종률은 59.6%로 모두 지난해보다 올랐습니다.

질병청은 어르신과 어린이, 임신부를 대상으로 지난 9월 22일부터 국가예방접종을 시행하고 있습니다.

현재 주로 유행 중인 인플루엔자 바이러스는 A형(H3N2)으로 일부 변이가 확인되고 있지만, 현재 접종 중인 백신은 여전히 효과가 있다고 질병청은 설명했습니다.

질병청에 따르면 11월 2∼8일, 올해 45주 차 표본감시 의료기관 300곳을 찾은 외래환자 1천 명당 독감 증상을 보인 의심 환자는 50.7명으로, 직전 주 22.8명보다 122.3% 급증했습니다.

45주 차 기준 연령별 의심 환자는 7∼12세 138.1명, 0∼6세 77.0명, 13∼18세 75.6명 등의 순으로 주로 소아·청소년 연령층에 집중돼 있습니다.

(사진=질병관리청 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
장훈경 기자 사진
장훈경 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지