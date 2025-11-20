질병청 "독감 환자 급증…예방접종 서둘러야"

이미지 확대하기

▲ 2025-2026절기 인플루엔자 예방접종

소아·청소년을 중심으로 인플루엔자 환자 증가세가 이어지면서 방역당국이 서둘러 예방 접종하기를 당부했습니다.질병관리청에 따르면 이달 18일 기준 2025∼2026절기 인플루엔자 국가예방접종 인원은 모두 1천108만 명입니다.이 가운데 65세 이상 어르신의 예방 접종률은 75.0%, 6개월∼13세의 접종률은 59.6%로 모두 지난해보다 올랐습니다.질병청은 어르신과 어린이, 임신부를 대상으로 지난 9월 22일부터 국가예방접종을 시행하고 있습니다.현재 주로 유행 중인 인플루엔자 바이러스는 A형(H3N2)으로 일부 변이가 확인되고 있지만, 현재 접종 중인 백신은 여전히 효과가 있다고 질병청은 설명했습니다.질병청에 따르면 11월 2∼8일, 올해 45주 차 표본감시 의료기관 300곳을 찾은 외래환자 1천 명당 독감 증상을 보인 의심 환자는 50.7명으로, 직전 주 22.8명보다 122.3% 급증했습니다.45주 차 기준 연령별 의심 환자는 7∼12세 138.1명, 0∼6세 77.0명, 13∼18세 75.6명 등의 순으로 주로 소아·청소년 연령층에 집중돼 있습니다.(사진=질병관리청 제공, 연합뉴스)