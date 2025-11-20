"한강버스 동절기 운항 멈추고 점검부터" vs 오세훈 "과도한 대응"

▲ 오세훈 서울시장이 20일 서울 중구 서울시의회에서 열린 제333회 정례회 제3차 본회의에서 더불어민주당 이영실 시의원의 한강버스 관련 질문에 답하고 있다.

오세훈 서울시장은 한강버스의 잦은 사고로 일각에서 제기된 운항 중단 요구에 대해 "완전히 운항을 중단하는 것은 과도한 대응"이라고 주장했습니다.오 시장은 오늘(20일) 제333회 서울시 정례회 시정질문에서 겨울철 한강버스 운항을 멈춘 상태에서 안전 점검을 한 뒤 내년 봄 재개하는 게 어떠냐는 이영실(더불어민주당·중랑1) 의원의 지적에 "일리 있는 제안이지만 신중해야 한다"며 이같이 밝혔습니다.오 시장은 "열두 달 4계절을 전부 운항하면서 계절별로 어떻게 대응할지를 위한 데이터 축적이 필요하다"면서 "앞으로 계속해서 축적되는 데이터를 바탕으로 날씨와 계절에 따라 운행 횟수를 적절히 융통성 있게 운영하는 방안은 검토해볼 만하다"고 설명했습니다.이 의원은 한강버스가 최근 항로를 이탈, 수심이 얕은 강바닥에 걸려 멈추는 사고가 발생한 것과 관련해 "접근성 개선을 이유로 선착장을 잠실 나들목 인근에서 잠실새내역 나들목 인근으로 이동한 것으로 아는데 상식적으로 이해가 되지 않는다"고 질타했습니다.이어 "현 지점은 가스관이 콘크리트로 덮여 준설을 더 하지 못해 수심이 낮아져 위험하다"며 "하류 쪽 이크루즈 유선장 쪽으로 선착장을 옮기는 방안을 검토해달라"고 요청했습니다.그러자 오 시장은 "일단 검토해보겠다"면서도 이번 사고를 계기로 항로 준수의 중요성을 선장들에게 다시 일깨우는 것도 해결책이 될 수 있다는 취지로 답했습니다.이 의원은 또, 한강버스 측이 배터리 화재 등 사고 시 안전 확보를 위한 비상대응절차서는 제대로 마련하지 않은 채 정보 유출을 막기 위한 언론대응 매뉴얼만 만들었다고 언급했습니다.오 시장은 "(언론대응 매뉴얼은) 다른 선사에서 보편적으로 쓰는 것을 가져온 것"이라며 "비상대응절차서는 계속해서 업그레이드하고 있다"고 해명했습니다.아울러 오 시장은 합작 법인 ㈜한강버스가 설립되기 전 선박 건조 등의 과정에서 발생한 문제의 책임 소지를 묻자 "감사원 감사가 진행되고 있으니 조만간 책임 소지가 가려질 것"이라고 답했습니다.그러면서 "(합작 파트너인 이크루즈가) 기술적 부분에 대해서 서울시가 갖추지 못한 지식과 정보를 충분히 전달하고 계약 과정에서 반영했어야 옳다"며 "부족했다면 그분들이 책임을 지셔야 한다"고 말했습니다.앞서 시는 지난달 초 오 시장 명의로 감사원에 한강버스 사업 공익감사를 청구했는데, 감사원은 '자체 감사기구에서 직접 처리할 것으로 판단한다'며 각하했습니다.이후 시는 별도의 자체 감사를 추진하지 않고 있습니다.이와 별개로 감사원은 국회 행정안전위원회가 지난해 11월 청구한 한강버스 관련 감사를 진행하고 있습니다.(사진=연합뉴스)