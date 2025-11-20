'공천 청탁' 김상민 검사 첫 공판…국과수 그림 감정

▲ 취재진 질문에 답하는 김상민 전 부장검사

김건희 여사 측에 고가의 그림을 건네며 공천을 청탁한 혐의 등으로 구속된 채 재판에 넘겨진 김상민 전 부장검사의 첫 정식 재판이 열렸습니다.서울중앙지법 형사합의21부(이현복 부장판사)는 오늘(20일) 오전 김 전 검사의 정치자금법 위반 등 혐의 사건 1차 공판기일을 열었습니다.김 전 검사는 이우환 화백 그림 '점으로부터 No.800298'을 1억 4천만 원에 구매한 뒤 2023년 2월쯤 김 여사의 오빠에게 전달하면서 지난해 치러진 4·10 총선 공천 등을 청탁한 혐의 등을 받습니다.재판부는 이 사건의 쟁점은 김 전 검사가 그림을 매수해서 제공한 것인지 구매대행만을 한 건 지, 매수 제공 사실이 인정될 경우 명목성이 인정되는지, 그림이 가짜일 경우 그 가액이 김영란법 위반 처벌 대상인 100만 원을 초과하는지 여부라고 정리했습니다.또, 법률상 쟁점은 그림을 청탁 명목으로 제공했더라도 여당 공천 업무나 국정원 법률특보 임명이 대통령의 관례상 직무에 포함되는지 여부 등이라고도 설명했습니다.오늘 재판에서 김 전 검사가 그림을 구매하는 과정에 관여한 사업가 강 모 씨 등 2명에 대한 증인신문이 예정돼 있었지만, 강 씨가 불출석 사유서를 내고 나오지 않아 다음 기일로 미뤄졌습니다.재판부는 사건 쟁점 중 하나인 이우환 화백 그림의 위작 여부를 판단하기 위해 국립과학수사연구원에 그림 감정을 의뢰하기로 했습니다.또, 다음 달 16일 결심 공판을 진행할 것이라고 밝혔는데, 통상 절차에 따라 김 전 검사의 1심 선고 결과는 이르면 내년 1월쯤 나올 것으로 전망됩니다.(사진=연합뉴스)