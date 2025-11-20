267명 탄 여객선 좌초…3시간 만에 전원 구조

<앵커>



어제(19일) 저녁 전남 신안 해상에서 267명을 태운 대형 여객선이 무인도와 충돌하는 사고가 일어났습니다. 하마터면 큰 사고로 이어질 뻔했지만 다행히 사고 3시간 10분 만에 승객 전원이 구조됐습니다.



김진우 기자입니다.



<기자>



어두운 밤, 대형 여객선 앞머리가 작은 섬 위에 올라가 있습니다.



여객선 내부 편의점은 충돌 충격 탓에 물품들이 여기저기 바닥에 떨어져 있고,



[상황 파악 중이니 잠시만 기다려 주시면 대단히 감사하겠습니다.]



승객들은 구명조끼를 메고 구조를 기다리고 있습니다.



어제저녁 8시 10분쯤, 전남 신안군 장산면 장산도 근처 해상에서 제주에서 출발해 목포로 가던 2만 6천 톤급 퀸제누비아 여객선이 무인도와 충돌했습니다.



[이경아/전남 목포시 : 쿵 하고 밀렸는데, 그대로 끽 하더니 밖에 나가보니까 섬에 부딪혀 있었어요…. 넘어질 정도로, 저는 잡아서 괜찮았는데, 객실에 계신 분들은 굴러갔다고… 허리 다치신 분도 계시고….]



[박명원/경기 화성시 : 소리가 굉장히 크게 나서 저희는 그래서 배가 부딪혔는지 아니면 차가 선적이 돼 있으니까 차가 혹시 잘못됐는지 그렇게 알았는데….]



여객선에 탔던 승객 246명과 승무원 21명 등 267명은 사고 발생 3시간 10분 만에 모두 무사히 구조됐습니다.



구조된 승객들은 해경 함정 등으로 옮겨타 목포해경 전용부두로 옮겨졌고, 30명이 어지러움과 두통 등을 호소해 병원으로 옮겨졌습니다.



이 가운데 27명은 퇴원하고 뇌진탕 등의 증상을 보이는 3명만 치료를 받고 있습니다.



사고가 난 여객선은 오늘 새벽 5시 40분쯤 목포 삼학부두에 입항했습니다.



(영상취재 : 장창건 kbc, 영상편집 : 신세은, 화면제공 : 목포해경)