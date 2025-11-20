미 관세·추석연휴 영향에 10월 차 수출 10.5%↓

▲ 경기도 평택항에 수출용 자동차가 세워져 있는 모습
미국의 관세와 추석연휴로 인한 조업일수 감소 등 영향으로 최근 4개월 연속 상승세를 탔던 자동차 수출이 다시 감소세로 돌아섰습니다.
유럽, 아시아, 중남미 등 지역으로의 수출은 견조하게 이어졌으나 관세 영향으로 최대 시장인 미국으로의 수출이 30% 가깝게 감소하면서 전체 수출이 꺾였습니다.
산업통상부가 오늘(20일) 발표한 '2025년 10월 자동차 산업 동향'에 따르면 지난달 한국의 자동차 수출액은 작년 10월보다 10.5% 감소한 55억 5천만 달러로 집계됐습니다.
자동차 수출은 지난 6월부터 9월까지 4개월 연속 전년 동기 대비 상승 흐름을 이어왔으나 지난달 감소로 전환했습니다.
작년에는 추석 연휴가 9월에 있었지만, 올해는 10월로 밀리면서 10월 조업일수가 작년보다 3∼4일 줄어든 것이 수출에도 영향을 미쳤다고 산업부는 설명했습니다.
다만, 1∼10월 누적 기준 수출은 596억 달러로, 작년에 이어 또다시 역대 최고 수출 실적을 경신한 것으로 집계됐습니다.
지역별로는 한국의 최대 자동차 수출 시장인 미국으로의 수출이 작년 10월보다 29.0% 감소한 21억 2천만 달러를 기록했습니다.
대미 자동차 수출은 미국 트럼프 행정부가 지난 4월부터 모든 수입차에 25% 품목 관세를 부과한 영향 등으로 8개월 연속 감소세를 이어가고 있습니다.
다만, 지난 14일 한미가 대미 투자 관련 업무협약(MOU)에 서명하면서 한국 정부가 국회에 투자 이행을 위한 법안을 제출하면 11월부터는 25%의 자동차 관세가 15%로 소급 적용돼 일본·유럽연합(EU)과 같은 수준으로 내려가게 됩니다.
10월 EU 수출은 7억 5천만 달러로 2.1% 소폭 줄었으나 기타 유럽은 4억 8천만 달러로 10.4% 증가했습니다.
아시아는 8억 달러로 42.0%, 중남미는 2억 9천만 달러로 23.7% 각각 증가하며 전체 수출을 떠받쳤습니다.
10월 친환경차 수출은 6만 4천427대로 작년 같은 달보다 0.9% 증가하며 10개월 연속 전년 동월 대비 증가한 것으로 나타났습니다.
친환경차 중 전기차 수출은 1만 9천247대로 0.3% 증가하며 6월에 16개월 만에 증가세로 전환한 이후 5개월 연속 증가 흐름을 이어갔습니다.
하이브리드차 수출도 3.9% 증가한 4만 2천683대로 전체 수출 감소에도 성장세를 이어갔습니다.
플러그인 하이브리드차 수출은 2천492대로 30.8% 감소했습니다.
10월 자동차 내수 판매는 12만 7천138대로, 작년 동월 대비 12.8% 감소했습니다.
10월 친환경차 내수 판매는 6만 3천663대로 1.4% 증가하며 전체 내수 판매를 이끌었습니다.
전기차(1만 9천318대)가 56.1% 늘어나 약진했고, 하이브리드차(4만 2천857대)와 플러그인 하이브리드차(801대)는 각각 13.0%, 8.1% 감소했습니다.
10월 자동차 국내 생산은 조업 일수 감소 등 영향으로 작년보다 17.6% 감소한 30만 2천893대를 기록했습니다.
(사진=연합뉴스)