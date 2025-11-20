민주 "인권위 구치소 방문, 윤석열 석방 권고할 의도 보여"

▲ 안창호 국가인권위원장

민주당은 국가인권위원회가 윤석열 전 대통령 등 내란 혐의자들이 수용된 서울·동부·남부구치소의 인권 상황을 방문 조사하기로 한 것과 관련해 이 결정을 주도 한 김용원 상임위원과 안창호 인권위원장의 사퇴를 요구했습니다.허영 민주당 원내정책수석부대표는 오늘(20일) 정책조정회의에서 "김용원 상임위원은 국회의 지적을 정면으로 무시한 채 구치소 방문 조사를 강행하려 하고, 이 모든 과정 뒤에는 안창호 위원장의 묵인과 동조가 있었다"고 밝혔습니다.허 정책수석은 이번 방문 조사에 대해 "윤석열·김건희·김용현 등의 인권 침해를 이유로 석방을 권고하려는 의도가 보인다"며 "인권위답지 않은 권력의 도구화, 조직의 사유화다. 국민 인권을 지키기 위해 존재하는 헌법 기관이 헌법을 훼손하고 무법·위법·탈법을 자행한 자들의 인권만을 우선시한다면 인권위가 아니다"라고 덧붙였습니다.그러면서 안 위원장과 김 상임위원을 겨냥해 "국민 앞에 사죄하고 사퇴하는 것만이 인권위 정상화의 출발점"이라고 강조했습니다.