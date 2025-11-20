[자막뉴스] 한 손엔 휴대폰, 한 손엔 조타였나…"손쓸 틈 없었다" 허탈한 사고 원인이

전남 신안군 인근 해상에서 대형 여객선 퀸제누비아2호가 무인도를 들이박고 좌초한 것과 관련해 항해 책임자가 휴대전화를 보는 등 딴짓을 하다가 사고를 낸 것으로 해경 초기 수사에서 드러났습니다.



해경은 퀸제누비아2호 주요 승무원을 대상으로 한 1차 조사에서 협수로 구간에서의 자동 운항 전환 탓에 여객선과 무인도 사이 충돌이 발생한 것으로 파악했습니다.



당시 항해 책임자는 휴대전화를 보느라 수동으로 운항해야 하는 구간에서 자동항법장치에 선박 조종을 맡긴 것으로 조사됐습니다.



항해 책임자는 조사에서 자동항법 장치를 이용하며 항해 중에 한눈을 팔았는데 전방을 확인했을 때는 손쓸 틈이 없었다고 진술한 것으로 알려졌습니다.



이 때문에 선박은 변침 시기를 놓쳤고, 무인도로 돌진해 선체 절반가량이 걸터앉는 사고로 이어졌습니다.



사고 발생 지점인 신안군 장산도 인근 해상은 연안 여객선들의 항로가 빼곡한 협수로에 속합니다.



협수로에서는 주의를 더 기울여야 하는 만큼, 통상 선박은 자동항법장치에 의존해 운항하지 않습니다.



해경은 운항 과실이 드러난 만큼 관련자들을 형사 처분할 방침입니다.



