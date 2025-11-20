김병기 "북, 군사회담 제안에 응답해야…대화 재시작 중요 계기"

▲ 더불어민주당 김병기 원내대표와 원내지도부들이 20일 국회에서 열린 정책조정회의에서 발언하고 있다.

김병기 민주당 원내대표는 오늘(20일) 우리 군(軍)이 북한에 남북 군사당국회담을 공식 제안한 것과 관련해 "북한은 조속히 응답해야 한다"고 말했습니다.김 원내대표는 국회에서 열린 정책조정회의에서 "이번 군사회담은 이재명 정부 출범 이후 첫 공식 대북 제안으로 남북 간 대화를 다시 시작하는 중요한 계기가 될 것"이라며 이같이 촉구했습니다.김 원내대표는 "회담의 목적은 비무장지대 군사분계선에서 벌어질 수 있는 우발적 충돌을 미리 막는 데 있다"라며 "한반도 평화와 안전에 전혀 도움이 되지 않는 불필요한 충돌과 오해를 차단하자는 것이 이번 회담 제안의 핵심"이라고 했습니다.그러면서 "최근 북한 조선중앙통신이 한미 정상회담 결과를 강하게 비판했지만 그 주장에 일일이 대응하지 않겠다"라며 "하고 싶은 이야기가 있다면 회담장에서 충분히 할 수 있다"고 덧붙였습니다.김 원내대표는 "지난 3년간 얼어붙은 남북 관계도 대화를 통해 차근차근 회복해야 한다"며 "만나야 문제가 풀린다"고 강조했습니다.앞서 국방부는 지난 17일 군사분계선 기준선 설정 논의를 위한 군사 회담을 북한에 제안했습니다.(사진=연합뉴스)