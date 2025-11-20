김병기 "북, 군사회담 제안에 응답해야…대화 재시작 중요 계기"

▲ 더불어민주당 김병기 원내대표와 원내지도부들이 20일 국회에서 열린 정책조정회의에서 발언하고 있다.
김병기 민주당 원내대표는 오늘(20일) 우리 군(軍)이 북한에 남북 군사당국회담을 공식 제안한 것과 관련해 "북한은 조속히 응답해야 한다"고 말했습니다.
김 원내대표는 국회에서 열린 정책조정회의에서 "이번 군사회담은 이재명 정부 출범 이후 첫 공식 대북 제안으로 남북 간 대화를 다시 시작하는 중요한 계기가 될 것"이라며 이같이 촉구했습니다.
김 원내대표는 "회담의 목적은 비무장지대 군사분계선에서 벌어질 수 있는 우발적 충돌을 미리 막는 데 있다"라며 "한반도 평화와 안전에 전혀 도움이 되지 않는 불필요한 충돌과 오해를 차단하자는 것이 이번 회담 제안의 핵심"이라고 했습니다.
그러면서 "최근 북한 조선중앙통신이 한미 정상회담 결과를 강하게 비판했지만 그 주장에 일일이 대응하지 않겠다"라며 "하고 싶은 이야기가 있다면 회담장에서 충분히 할 수 있다"고 덧붙였습니다.
김 원내대표는 "지난 3년간 얼어붙은 남북 관계도 대화를 통해 차근차근 회복해야 한다"며 "만나야 문제가 풀린다"고 강조했습니다.
앞서 국방부는 지난 17일 군사분계선 기준선 설정 논의를 위한 군사 회담을 북한에 제안했습니다.
(사진=연합뉴스)