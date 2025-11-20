뉴스

"부모 죽였다" 아들의 충격 신고…부모 몸에선 '저항흔' 발견 [자막뉴스]

이호건 기자
작성 2025.11.20 11:27 수정 2025.11.20 11:32 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
흉기로 부모 두 명을 살해한 일본 거주 30대 한국 국적 남성이 현지 경찰에 검거됐습니다.

현지 경찰은 아오모리시에 거주하는 한국 국적의 남성 34살 김 모 씨를 살인 혐의로 체포했다고 닛테레뉴스가 보도했습니다.

김 씨는 지난 18일 아오모리시 자택에서 함께 살던 어머니 61살 이모 씨를 흉기로 살해한 혐의를 받고 있습니다.

현장에는 아버지 71살 나오토 씨의 시신도 발견돼 경찰은 부친 살해 혐의도 두고 수사를 진행하고 있습니다.

김 씨는 18일 아침 경찰에 "부모를 죽였다"고 신고했습니다.

출동한 경찰은 김 씨의 자택 1층 욕실에 쓰러져 있는 김 씨의 어머니를 발견했고, 자택 복도에서는 가슴 등에 여러 상처가 있는 아버지의 시신도 발견됐습니다.

김 씨의 어머니와 아버지의 몸에는 모두 저항할 때 생기는 상처가 있던 것으로 알려졌습니다.

김 씨는 부모, 동생과 함께 거주해 왔습니다.

현지 경찰은 김 씨를 상대로 범행 동기와 사건 경위를 조사하고 있습니다.

(구성 : 이호건 / 영상편집 : 김수영 / 디자인 : 이수민 / 영상출처 : 닛테레뉴스 / 제작 : 디지털뉴스편집부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
딥빽X온더스팟
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
이호건 기자 사진
이호건 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지