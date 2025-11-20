뉴스

[자막뉴스] 승무원 향해 '퍽' "피 흘리고 멍"…하늘 위 기내에서 난동 벌인 남성

박서경 기자
작성 2025.11.20 11:27 조회수
운항 중인 진에어 항공기에서 한국인 남성이 승무원을 폭행해 기내에서 격리되는 일이 발생했습니다.

지난 17일 밤 9시 부산을 출발해 필리핀 세부로 향하던 LJ073편은 이륙 약 2시간이 지난 밤 11시쯤, 한국인 남성 승객 A 씨가 다른 외국인 승객과 시비가 붙어 다투기 시작했고, 이를 말리던 여성 승무원을 몇 차례 때린 것으로 확인됐습니다.

승무원은 피를 흘리고 멍이 드는 등 다친 것으로 전해졌습니다.

승무원들은 A 씨를 진정시킨 뒤 기내 다른 좌석으로 이동시켜 격리했고, 항공기는 비상 착륙 없이 예정대로 세부에 도착했습니다.

A 씨는 현지 공항경찰대에 인계돼 조사를 받은 뒤 귀국한 상태입니다.

진에어는 A 씨의 음주 여부나 약물 복용 여부는 현지 경찰 조사 중인 사안이라 밝힐 수 없다며, 조사 결과가 나오면 관련 법규에 따라 단호한 법적 조치를 검토하겠다고 밝혔습니다.

항공보안법 제43조는 기내에서 승무원 등을 폭행해 항공기 안전을 해친 경우 최대 징역 10년에 처하도록 규정하고 있습니다.

(취재: 박서경 / 영상편집: 이다인 / 디자인: 육도현 / 제작: 디지털뉴스편집부)
