장동혁, '검사장 고발'에 "반기 들면 손가락 자르는 조폭 정권"

▲ 국민의힘 장동혁 대표가 19일 남욱 변호사가 추징보전 해제를 요구한 서울 강남구'청담동 건물'을 찾아 발언하고 있다.

장동혁 국민의힘 대표가 현직 검사장 18명을 경찰에 고발한 민주당을 강하게 비판했습니다.민주당을 비롯한 범여권 법사위원들은 어제(19일) 대장동 사건의 항소 포기에 반발한 검사장 18명을 국가공무원법 위반 혐의로 경찰에 고발했습니다.장 대표는 "정권의 불의에 맞서 정당한 의견을 개진한 18명의 검사장을 격려하기는커녕 집단 항명 중대 범죄라는 터무니없는 비난으로 매도했다"며 "범죄 조직에 가담하면 좋은 자리를 주고 반기를 들면 손가락을 잘라버리는 조폭 정권"이라고 비판했습니다.그러면서 "조폭 정권의 끝은 분명하다"며 "국민들이 반드시 소탕할 것"이라고 덧붙였습니다.장 대표는 박철우 대검찰청 반부패부장을 신임 서울중앙지검장에 임명한 데 대해서도 문제를 삼았습니다.장 대표는 "단순한 보훈 인사를 넘어 대장동 범죄 수익을 수호하는 침묵의 카르텔을 완성하겠다는 대국민 선전포고"라며 "동시에 항소 포기에 이어 공소 취소까지 밀어붙이라는 미션을 부여한 것"이라고 주장했습니다.(사진=연합뉴스)