코믹X액션X부캐 다 되는 '모범택시3' 이제훈의 귀환…연기 차력쇼 기대

'모범택시3'의 이제훈이 다시 한 번 시청자를 사로잡을 전천후 활약을 예고한다.



오는 21일(금) 첫 방송되는 SBS 새 금토드라마 '모범택시3'(극본 오상호/연출 강보승)는 동명의 웹툰을 원작으로 한 시리즈물로, 베일에 가려진 택시회사 무지개 운수와 택시기사 김도기가 억울한 피해자를 대신해 복수를 완성하는 사적 복수 대행극이다. 전 시즌이 2023년 이후 방영된 국내 지상파 및 케이블 드라마 전체 시청률 5위(21%)를 기록하며 한국형 시즌제 드라마의 성공 사례로 우뚝 선 만큼, 확신의 메가IP '모범택시'의 귀환에 시청자들의 기대감이 높아지고 있다.



무엇보다 K-다크히어로 열풍을 불러일으킨 '갓도기' 이제훈의 세 번째 출격에 관심이 모이고 있다. 앞서 이제훈은 '무지개 운수'의 대표 기사이자 악당을 사냥하는 전무후무한 택시 히어로 '김도기' 역을 맡아, 타격감 폭발하는 맨몸 격투부터 짜릿한 카 액션까지 소화하며 새로운 '액션 맛집'의 탄생을 알렸다. 특히 '왕따오지', '농부도기', '법사도기' 등 버라이어티한 부캐플레이를 펼친 이제훈의 천연덕스러운 연기력은 극의 입체적인 재미를 한층 배가시켰다. 이에 대해 '모범택시' 세계관의 아버지, 오상호 작가는 앞서 인터뷰에서 "이제훈의 연기는 무엇을 던지든 기꺼이 가능하게 만들었다. 시즌3를 작업하는 동안 많은 의지가 됐다"라며 남다른 애정을 전하기도 했다.



이 가운데 돌아온 '모범택시3' 속 이제훈의 연기 차력쇼가 기대를 모은다. 앞서 공개된 하이라이트 영상에서는 트레이드마크인 봄버 재킷과 함께 등장한 이제훈의 한층 다이내믹한 액션이 담겨 시즌3를 기다려온 시청자들의 심박수를 끌어올렸다. 뿐만 아니라 이번에도 '풍운아도기', '호구도기' 등 매회 새로운 얼굴을 갈아 끼운 부캐들이 등장해, 코믹, 액션, 부캐플레이까지 장르를 넘나들 이제훈의 전천후 매력에 대한 기대감을 고조시킨다.



이에 이제훈은 제작발표회를 통해 "이번 시즌은 모든 것을 다 쏟아 붓는다는 생각으로 임했다. 김도기가 독보적인 다크히어로 캐릭터로 입지를 굳힐 수 있지 않을까 한다"라고 강조하며 "특히 1, 2회 부캐에 가진 모든 걸 쏟아냈다. 3, 4회에서는 귀엽고 사랑스러운 캐릭터가 등장하는데, 개인적으로 애착이 많이 가는 캐릭터다. 이외의 에피소드에서도 다양한 캐릭터가 나와서 빨리 보여드리고 싶다"라고 귀띔해, 과연 시즌3의 '김도기' 이제훈은 또 어떤 레전드 활약을 선보일지 '모범택시3'에 초미의 관심이 쏠린다.



한편, 2025년 과학기술정보통신부와 한국방송통신전파진흥원(KCA) 제작 지원작으로 선정된 '모범택시3'는 오는 21일(금) 밤 9시 50분에 첫 방송된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)