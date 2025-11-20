10월 미 FOMC 의사록 "12월 '금리 동결 바람직' 의견 많았다"

미 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준) 위원 중 많은 이들이 지난달 열린 통화정책 회의에서 다음번 금리 결정 시기인 12월 회의에서 기준금리 동결이 바람직하다는 입장을 내비친 것으로 19일(현지시간) 확인됐습니다.



이날 공개된 10월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 의사록은 "많은(many) 참석자들은 각자의 경제전망에 비춰볼 때 올해 남은 기간 기준금리를 유지하는 게 바람직하다는 의견을 제시했다"라고 전했습니다.



이에 반해 몇몇(several) 참석자들은 경제 상황이 각자의 예상에 맞게 변화할 경우 12월 기준금리 인하가 적절하다는 의견을 냈다고 의사록은 소개했습니다.



정량적 수식어에 대한 연준의 표현 관례에 비춰볼 때 당시 회의에서 12월 동결 의견을 낸 위원들이 인하 의견을 낸 위원보다 많았을 것으로 추정되는 대목입니다.



의사록은 "참석자들은 12월 회의에서 어떤 정책 결정이 가장 적절할지에 대해 매우 다른 관점을 제시했다"라고 짚었습니다.



제롬 파월 연준 의장은 10월 회의 후 회견에서 12월 금리결정에 대해 "12월 추가 인하는 기정사실이 아니다"라고 거듭 강조했는데, 당시 회의에서 표출된 이 같은 견해 차이를 반영했던 것으로 풀이됩니다.



연준은 당시 10월 FOMC에서 기준금리를 3.75∼4.00%로 0.25%포인트 인하한 바 있습니다.



투표권을 가진 12명 위원 중 다수가 0.25%포인트 인하에 찬성했지만, 스티브 마이런 이사가 0.50%포인트 금리 인하가 필요하다는 입장을 냈고, 제프리 슈미드 캔자스시티 연방준비은행(연은) 총재는 금리 동결 입장을 냈습니다.



의사록에 따르면 몇몇 위원들이 10월 회의 때 금리 동결이 적절하다는 견해를 내비친 것으로 파악됐습니다.



슈미드 총재 외에 동결 의견에 동조한 다른 위원들이 추가로 있었던 것입니다.



FOMC 의사록에는 투표권이 없는 지역 연방준비은행(연은) 총재의 의견도 반영됩니다.



의사록이 공개되면서 내달 9~10일 열리는 FOMC 회의에서 금리 동결 결정이 나올 것으로 예상하는 시장의 전망은 올라갔습니다.



(사진=연합뉴스)