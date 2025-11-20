이강인 PSG 동료 하키미, 아프리카 올해의 선수 선정

▲ 아프리카 올해의 남녀 선수상 수상자인 하키미(왼쪽)과 셰바크.

국가대표 미드필더 이강인(24)의 프랑스 프로축구 파리 생제르맹(PSG) 동료인 수비수 아슈라프 하키미(27·모로코)가 아프리카 올해의 선수로 선정됐습니다.PSG와 모로코 대표팀에서 오른쪽 풀백으로 활약하는 하키미는 오늘(20일) 모로코 라바트에서 열린 2025 아프리카축구연맹(CAF) 시상식에서 아프리카 올해의 남자 선수상을 받았습니다.최종 후보였던 이집트 대표팀 주장 무함마드 살라흐(리버풀)와 나이지리아 국가대표 스트라이커 빅터 오시멘(갈라타사라이)을 제친 하키미는 1998년 무스타파 하지 이후 모로코인으로는 처음으로 아프리카 최고의 남자 선수라는 영예를 안았습니다.하키미는 2024-2025시즌 PSG에서 부동의 오른쪽 풀백으로 뛰며 팀이 프랑스 리그1, 프랑스컵(쿠프 드 프링스), 슈퍼컵(트로페 데 샹피옹)을 석권한 데 이어 사상 최초로 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 정상에 오르는 데 기여했습니다.공식전 55경기에 출전해 11골 16도움을 올리는 등 공격적인 재능도 유감없이 뽐냈습니다.모로코는 여자 대표팀 주장인 기즐란 셰바크(알힐랄SFC)가 올해의 여자선수상을 받아 겹경사를 누렸습니다.모로코에서 아프리카 올해의 여자 선수가 배출된 것은 처음입니다.아프리카 올해의 남자 감독상은 카보베르데를 2026 북중미 월드컵 본선으로 이끈 부비스타 감독에게 돌아갔습니다.카보베르데는 월드컵 첫 본선 진출이라는 새 역사를 썼습니다.(사진=AP, 연합뉴스)