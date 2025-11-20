'황제' 페더러, 테니스 명예의 전당 헌액

▲ 로저 페더러가 13일 서울 중구 신라호텔에서 열린 유니클로의 미래 세대 육성 캠페인 '로저 페더러와 함께하는 세계 여행' 행사에서 소감을 전하고 있다.

'테니스 황제' 로저 페더러(44·스위스)가 테니스 명예의 전당에 이름을 올리게 됐습니다.테니스 명예의 전당은 오늘(20일) "페더러가 2026년 헌액 대상자로 확정됐다"며 "헌액 행사는 2026년 8월 미국 로드아일랜드주에 있는 테니스 명예의 전당에서 열린다"고 발표했습니다.지난달 2026년 명예의 전당 헌액 후보로 선정된 페더러는 후보 자격을 얻은 첫해인 올해 명예의 전당 가입이 확실시돼왔습니다.명예의 전당 선수 부문 가입 조건은 은퇴 후 5년이 지나야 하고, 투표인단의 찬성표 75% 이상을 받아야 합니다.2022년 은퇴한 페더러는 큰 이변이 없는 한 만장일치에 가까운 찬성표를 받았을 것으로 추측됩니다.테니스 명예의 전당은 투표 결과를 공개하지는 않았습니다.2021년 윔블던이 마지막 공식 경기 출전이었던 페더러는 "테니스의 역사와 저보다 앞선 선배들이 남긴 모범의 가치를 소중히 여겨왔다"며 "테니스라는 종목과 함께한 동료들로부터 인정받게 돼 기쁘고, 감사하게 생각한다"고 소감을 밝혔습니다.페더러는 남자 선수 최초로 메이저 단식 20회 우승 기록을 세웠고, 2009년 프랑스오픈을 제패하며 4대 메이저 대회를 모두 석권하는 '커리어 그랜드 슬램'을 달성했습니다.AP통신과 인터뷰에서 페더러는 "메이저 대회에서 그렇게 많이 우승할 것이라고 예상하지 못했다"며 "솔직히 메이저 대회에서 한 번 정도 우승하는 것이 어렸을 때 목표였다"고 털어놨습니다.2003년 윔블던에서 생애 첫 메이저 단식 타이틀을 따낸 페더러는 윔블던 8회, 호주오픈 6회, US오픈 5회, 프랑스오픈 1회의 메이저 단식 우승 기록을 남겼습니다.페더러는 "기록을 위해서 경기한 것은 아니고, 테니스를 사랑했기 때문에 코트에서 뛰었다"고도 말했습니다.현재 메이저 대회 남자 단식 최다 우승 기록은 노바크 조코비치(24회·세르비아)가 갖고 있으며 라파엘 나달(스페인)도 22회로 페더러를 추월했습니다.그러나 2004년 2월부터 2008년 8월까지 4년 6개월(237주) 연속 세계 랭킹 1위를 지킨 것은 지금도 기록으로 남아 있습니다.남자프로테니스(ATP) 투어 이상급 대회 단식 우승 103회, 통산 승수 1천251승은 모두 지미 코너스(미국)의 109회, 1천274승에 이어 2위입니다.올림픽에서는 2008년 베이징 대회 남자 복식 금메달, 2012년 런던 대회 단식 은메달을 획득했습니다.2027년 테니스 명예의 전당 후보로는 2022년 마지막 경기를 치른 세리나 윌리엄스(미국)가 오를 것으로 예상됩니다.(사진=연합뉴스)