267명 탄 여객선 좌초…3시간 만에 전원 구조

<앵커>



어젯밤 전남 신안 해상에서 267명을 태운 대형 여객선이 무인도와 충돌했습니다. 승객들은 3시간 만에 모두 구조됐지만 몇몇은 배가 부딪힐 때의 충격으로 통증을 호소하고 있는 상태입니다.



권민규 기자입니다.



<기자>



어두운 밤, 대형 여객선 앞머리가 작은 섬 위에 올라가 있습니다.



여객선 내부 편의점은 충돌 충격 탓에 물품들이 여기저기 바닥에 떨어져 있고,



[상황 파악 중이니 잠시만 기다려 주시면 대단히 감사하겠습니다.]



승객들은 구명조끼를 매고 구조를 기다리고 있습니다.



어제저녁 8시 10분쯤, 전남 신안군 장산면 장산도 근처 해상에서, 제주에서 출발해 목포로 가던 2만 6천 톤급 퀸제누비아 여객선이 무인도와 충돌했습니다.



[이경아/ 전남 목포시 : 쿵 하고 밀렸는데, 그대로 끽 하더니 밖에 나가보니까 섬에 부딪혀 있었어요…넘어질 정도로, 저는 잡아서 괜찮았는데, 객실에 계신 분들은 굴러갔다고…허리 다치신 분도 계시고….]



[박명원/경기 화성시 : 소리가 굉장히 크게 나서 저희는 그래서 배가 부딪혔는지 아니면 차가 선적이 돼 있으니까 차가 혹시 잘못됐는지 그렇게 알았는데….]



사고가 난 여객선에는 승객 246명과 승무원 21명 등 모두 267명을 태우고 있었는데, 일부 승객들이 허리 통증이나 어지러움 등을 호소하는 것 말고는, 다른 인명 피해는 없는 걸로 알려졌습니다.



해경은 현장에 경비정 등을 급파, 사고 발생 3시간 10분 만에 승객 정원을 구조했습니다.



승객들은 모두 해경 함정 등으로 옮겨타 목포해경 전용부두로 옮겨졌습니다.



이재명 대통령은 인명 피해가 없도록 신속히 사고 수습에 나서고 국민이 안심할 수 있도록 구조 현황을 실시간 공개하라고 지시했습니다.



(영상취재 : 장창건 kbc, 영상편집 : 김윤성, 화면제공 : 목포해경)