무인도 좌초 여객선 9시간여 만에 목포 항구 입항…사고원인 조사

▲ 19일 오후 전남 목포시 목포해양경찰서 전용 부두로 여객선 퀸제누비아2호 탑승객들이 구조돼 이동하고 있다.

전남 신안군 한 무인도에 좌초한 2만 6천 톤급 대형 카페리 여객선 퀸제누비아2호가 사고 발생 9시간여 만에 인근 항구로 들어왔습니다.오늘(20일) 목포해경에 따르면 신안군 장산면에 위치한 족도(무인도)에 좌초한 여객선 퀸제누비아2호는 선사에서 동원한 예인선 4척이 만조 시간에 맞춰 선미에 줄을 묶어 당기는 방식으로 좌초 상황에서 벗어났습니다.섬 가장자리 위로 선체가 올라타듯 좌초된 사고였지만 선체에 구멍이 나거나 누수가 생기지는 않아 자력 이동이 가능한 것으로 파악됐습니다.자력 이동을 위해 승무원 21명은 해경 구조정에 타지 않고 선내에 남아 사고를 수습했습니다.스스로 움직이기 시작한 여객선은 사고 발생 9시간 반 만인 새벽 5시 40분쯤 목포시 삼학부두에 2차 사고 없이 무사히 입항했습니다.해경은 선장 또는 항해사의 과실로 발생한 사고로 추정하고 선체 내·외부를 비추는 CCTV와 항해기록저장장치 등을 확보해 정확한 사고 경위를 조사할 예정입니다.어제 오후 4시 45분 승객 246명과 승무원 21명 등 267명을 태우고 제주에서 출발한 퀸제누비아2호는 같은 날 8시 17분 신안군 장산면 장산도 남방 족도에 좌초됐습니다.승객들은 전원 무사히 구조됐으나 일부는 좌초 충격으로 경미한 통증이나 신경쇠약을 호소해 병원으로 이송됐습니다.중상 이상의 큰 부상은 없는 것으로 파악됐습니다.(사진=연합뉴스)