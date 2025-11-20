청룡영화상 휩쓴 '어쩔수가없다'…최우수작품상 등 6관왕

▲ 배우 손예진이 19일 서울 영등포구 KBS홀에서 열리는 제46회 청룡영화상 시상식 포토월에서 포즈를 취하고 있다.

박찬욱 감독의 영화 '어쩔수가없다'가 올해 청룡영화상에서 최우수작품상을 비롯해 6관왕에 올랐습니다.'어쩔수가없다'는 19일 서울 여의도 KBS홀에서 열린 제46회 청룡영화상 시상식에서 최우수작품상과 여우주연상(손예진), 감독상, 남우조연상(이성민) 등 6개 부문의 상을 휩쓸었습니다.현재 이병헌과 함께 미국 LA 아메리칸 시네마테크에서 열리는 회고전에 참석 중인 박 감독의 수상소감은 이성민이 대리 낭독했습니다.박 감독은 "영화 '어쩔수가없다'는 제가 처음 소설 원작을 읽었던 20년 전부터 줄곧 품어온 꿈이 이뤄진 결과"라면서 "결국 이 이야기를 한국 영화로 만들 수 있어서 얼마나 행복하고 뿌듯했는지 모른다"고 전했습니다.이어 "처음 볼 때는 단순하고 코믹하고, 되풀이해 볼 때마다 점점 더 복잡하고 비극적으로 느끼는 영화를 만들려고 노력했다"면서 "청룡상 심사위원분들이 이 점을 알아봐 주셨다고 믿고 고마운 마음으로 상을 받겠다"는 소감을 밝혔습니다.박 감독이 청룡영화상 감독상을 받은 건 2000년 '공동경비구역 JSA', 2003년 '올드보이', 2022년 '헤어질 결심' 이후 이번이 네 번째입니다.손예진·현빈 부부는 나란히 여우주연상과 남우주연상의 영예를 안았습니다.부부가 함께 주연상을 받은 건 46회를 맞은 청룡영화상 역사상 처음입니다.'어쩔수가없다'에서 실직한 가장 만수의 아내 미리 역을 연기한 손예진은 2008년 '아내가 결혼했다'에 이어 두 번째로 청룡영화상 여우주연상을 거머쥐었습니다.손예진은 "제가 27살에 청룡 여우주연상을 처음 수상했다"며 "지금 마흔 중반이 넘어가기 직전인데, 10년이 훌쩍 지나서 이렇게 상을 주셔서 감사하다"는 소감을 밝혔습니다.이어 "결혼하고 아이 엄마가 되면서 많은 다양한 감정을 느끼고 세상을 바라보는 눈이 달라지고 있음을 느낀다"며 "좋은 어른이 되고 싶고, 계속 발전하면서 좋은 배우가 되겠다"고 덧붙였습니다.남우주연상은 우민호 감독의 '하얼빈'에서 안중근 의사 역을 맡은 현빈이 수상했습니다.현빈은 "제가 우리나라에서 살아가는 것, 이런 자리에 있을 수 있는 건 우리나라를 지키기 위해 헌신하고 희생하신 수많은 분 덕분"이라며 "이 상에 대한 감사를 먼저 그분들에게 전하고 싶다"고 말했습니다.이들은 수상소감을 통해 서로에 대한 애정도 드러냈습니다.현빈은 "존재만으로도 너무 힘이 되는 와이프 예진 씨와 우리 아들, 너무 사랑하고 고맙다고 말하고 싶다"고 말했고, 손예진은 "제가 너무 사랑하는 두 남자, 김태평 씨와 우리 아기 김우진과 이 상의 기쁨을 나누겠다"고 화답했습니다.'어쩔수가없다'에서 주인공 만수(이병헌)의 재취업 경쟁자이자 제거 대상이 되는 구범모 역을 맡은 이성민은 남우조연상을 가져갔습니다.여우조연상은 '히든페이스'의 박지현이 받았습니다.박지현은 첼리스트이자 속내를 알 수 없는 미스터리한 인물인 미주 역을 맡아 송승헌과 조여정 사이에서 열연을 펼쳤습니다.신인남우상은 '악마가 이사왔다'의 안보현이, 신인여우상은 '아메바 소녀들과 학교괴담: 개교기념일'의 김도연에게 각각 돌아갔습니다.손예진·현빈 부부는 박진영, 임윤아와 함께 나란히 청정원 인기스타상도 수상했습니다.올해 시상식은 뮤지컬 무대를 떠오르게 하는 가수 이찬혁의 축하공연으로 시작됐습니다.시상식 진행은 지난해에 이어 한지민과 이제훈이 맡았습니다.다음은 제46회 청룡영화상 수상자·수상작 명단입니다.▲ 최우수작품상 = 어쩔수가없다▲ 여우주연상 = 손예진(어쩔수가없다)▲ 남우주연상 = 현빈(하얼빈)▲ 감독상 = 박찬욱(어쩔수가없다)▲ 여우조연상 = 박지현(히든페이스)▲ 남우조연상 = 이성민(어쩔수가없다)▲ 청정원 인기스타상 = 박진영, 현빈, 손예진, 임윤아▲ 청정원 단편영화상 = 김소연(로타리의 한철)▲ 음악상 = 조영욱(어쩔수가없다)▲ 미술상 = 이나겸(전,란)▲ 기술상 = 조상경(어쩔수가없다)▲ 편집상 = 남나영(하이파이브)▲ 촬영조명상 = 홍경표, 박정우(하얼빈)▲ 각본상 = 김형주, 윤종빈(승부)▲ 최다관객상 = 좀비딸▲ 신인감독상 = 김혜영(괜찮아, 괜찮아, 괜찮아!)▲ 신인여우상 = 김도연(아메바 소녀들과 학교괴담: 개교기념일)▲ 신인남우상 = 안보현(악마가 이사왔다)(사진=연합뉴스)