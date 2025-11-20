[날씨] 다시 찾아온 '늦가을'…일교차 크게 벌어져

오늘(20일) 낮부터는 추위가 다소 누그러지며 이맘때 늦가을 날씨를 보이겠습니다.



현재는 서울이 3.6도로 영상권으로 기온이 돌아섰고요.



일부 내륙 지역은 여전히 영하권 기온을 보이며 아침에는 춥게 시작하고 있습니다.



다만 한낮에는 대부분 지역의 기온이 15도 안팎까지 오르며 낮과 밤의 일교차가 크게 벌어지겠습니다.



옷차림 잘해주셔야겠습니다.



오후까지 수도권에는 빗방울이, 강원과 충북 북부에는 빗방울이나 눈발이 날릴 수 있겠는데요.



이로 인해 도로에 살얼음이 나타나 미끄러울 수 있겠습니다.



안전하게 이동하셔야겠습니다.



여전히 건조주의보가 발효 중인 동해안 지역은 내일까지 바람도 강하게 불겠습니다.



작은 불이 큰불로 번지기 쉬운 만큼 불 조심해 주셔야겠습니다.



오늘 전국이 대체로 흐리겠습니다.



현재 기온 광주 4.9도로 시작해 낮 기온 대부분 지역이 15도 안팎까지 오르며 어제보다 2도에서 7도가량 높겠습니다.



다음 주 초반에는 서쪽 지역에 비와 눈 예보가 나와 있습니다.



(박세림 기상캐스터)